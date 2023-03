La Asd Fly Skating di Cerignola ha conquistato ben sei medaglie in una competizione a Teramo

Grandi successi per la Asd Fly Skating di Cerignola, in un trofeo di pattinaggio a rotelle svoltosi nei giorni scorsi a Teramo e che ha visto la partecipazione di atleti provenienti da diverse regioni italiane. La società ofantina era presente con sei atleti, tutti capaci di conquistare un posto sul podio nelle categorie di appartenenza. Medaglia d’oro per Alessandro Ciffo, Beatrice Dalessandro, Annagiulia Quarticelli e Rebecca Specchio; medaglia d’argento per Giorgia Amoruso e Giulia Specchio. Premiato il costante lavoro dei tesserati, guidati dalla presidente e istruttrice federale Anna Merlicco, la quale commenta soddisfatta i traguardi raggiunti dai suoi ragazzi aggiungendo che si tratta solo dell’inizio, perché ci sarà una ricca stagione agonistica piena di appuntamenti. Ancora una volta, l’Asd Fly Skating fa onore alla città di Cerignola raccogliendo trionfi non soltanto a livello regionale ma anche oltre, evidenziando la sua competitività anche in manifestazioni che vedono la presenza di altre realtà del panorama nazionale.

