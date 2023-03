“La Biblioteca dei bambini”, uno spazio di lettura nel reparto pediatrico dell’ospedale di Cerignola

L’associazione Leo Club di Cerignola promuove la splendida iniziativa “La Biblioteca dei Bambini”, per il reparto di pediatria dell’ospedale “G. Tatarella” di Cerignola. La presidente Pia Marinaro ha promosso una raccolta benefica in collaborazione con le librerie “Mondadori Point Cerignola”, “L’Albero dei Fichi-Libreria per bambini e ragazzi” e “BiBlyos-la Bottega della cultura”, nelle quali è possibile acquistare i libri e donarli alla futura biblioteca. Il progetto si propone di realizzare un angolo di lettura all’interno del reparto pediatrico, per offrire ai piccoli pazienti uno spazio piacevole di condivisione. La Fondazione Tatarella sostiene l’iniziativa e già moltissimi cittadini hanno manifestato la loro beneficenza, recandosi nei punti associati. Le librerie sollecitano la comunità a partecipare a questo meraviglioso progetto, il cui termine di scadenza è stato prolungato a sabato 25 marzo.