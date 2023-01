La Bio Gustiamo Flv Cerignola torna al successo battendo Pescara al quinto set

Va in vantaggio, si fa rimontare e rischia il crollo, poi emergono grinta e carattere tornando a gioire dopo una lunga attesa. Nell’ultima giornata del girone L di B2, al pala “Tatarella” la Bio Gustiamo Flv Cerignola piega al tie break il Gada Pescara Project (25-20; 17-25; 18-25; 25-20; 15-6 i parziali) conquistando una vittoria preziosissima in chiave salvezza. Coach Claps schiera il 6+1 formato da: Frate in regia e Viscito opposto; Casa e Fanizzi laterali; Cellamare e Mansi centrali con Sollaku libero. La prima frazione è condotta agevolmente dalle ofantine, precise e senza fronzoli nella loro azione. Nei successivi due set invece, sale in cattedra la formazione abruzzese, che ribalta la situazione malgrado gli innesti fra le padrone di casa di Puro e Fracchiolla. Nel quarto periodo resta al palleggio Puro e torna sul parquet Fanizzi in prima linea, Pescara però sembra controllare le operazioni portandosi sull’8-14: la risalita parte da un ottimo turno al servizio di Puro ed è parità a quota 20, poi lo spunto finale delle rossogialloblu con tre attacchi a segno di Casa per mandare il match al tie break. Il parziale decisivo ha poca storia, la Flv imprime fin da subito un ritmo insostenibile per le pur brave avversarie, di nuovo Casa e l’esperienza di capitan Viscito permettono di festeggiare una affermazione sofferta ma quanto mai desiderata.

È anche la prima gioia casalinga stagionale, per una Bio Gustiamo che finalmente ritrova un po’ di serenità e mette fine alla serie negativa di otto stop consecutivi. Adesso il campionato osserverà due settimane di sosta per la coppa Italia, al rientro in campo il sestetto di Claps affronterà sempre fra le mura amiche Trani, in un’altra sfida cruciale per il prosieguo dell’annata.