La Biogustiamo Flv Cerignola non fallisce l’appuntamento, tre punti pesantissimi contro Cutrofiano

Finalmente una prestazione eccellente, senza patemi e con sicurezza in uno scontro diretto che metteva in palio punti pesantissimi: la Bio Gustiamo Flv Cerignola batte 3-0 il Cuore di Mamma Cutrofiano nella terza giornata di ritorno del girone L di serie B2 (25-18; 25-22; 25-17 i parziali). Coach Tauro schiera il 6+1 formato da: Frate in regia e Viscito opposto; Casa e Fanizzi laterali; Cellamare e Mansi centrali, più Sollaku libero. Approccio giusto delle ofantine alla gara, subito a condurre senza particolari problemi, riuscendo a mettere in difficoltà le giovanissime salentine: il primo set va rapidamente in archivio. Al rientro in campo Cutrofiano si impegna al massimo e il match vive una fase equilibrata: la Flv torna a condurre nel punteggio e prova ad allungare con Casa, Mansi e Viscito. Si procede punto a punto fino al 21 pari, quando si manifesta la maturità e la mente fredda delle rossogialloblu: Cellamare al servizio e Casa siglano il doppio vantaggio.

Nel terzo periodo la Biogustiamo scappa via quasi subito, doppiando le leccesi (14-7) rendendosi efficace al servizio e con le attaccanti regolarmente a segno. Molto bene anche Sollaku in seconda linea, Cerignola insiste con Fanizzi e Casa ed allunga ancora, un mani out di capitan Viscito vale la terza vittoria stagionale, pesantissima per rilanciare le quotazioni salvezza. Una prova di grande compattezza caratterizzata dalla grande voglia di vincere, queste le basi per aumentare l’autostima di un gruppo che comincia ad essere confortato anche dai risultati a testimonianza del duro lavoro svolto negli allenamenti. Un successo che ci si augura rappresenti la svolta per il prosieguo di una seconda metà di stagione da disputare con cuore e anima, come nella sfida di ieri sera.