La Brio Lingerie Pallavolo Cerignola chiude il girone d’andata superando Trani

Ultima partita del girone di andata chiusa con una bella vittoria contro la Lavinia Group Trani per le pantere della Brio Lingerie Pallavolo Cerignola di mister Michele Valentino che, con il 3-1 acquisito ieri davanti al pubblico amico del PalaDileo, torna alla vittoria dopo le due sconfitte di fila contro Francavilla e Teramo. Una vittoria che ci voleva per riprendere il cammino dei tre punti e giungere in maniera perfetta al giro di boa del campionato, che adesso osserverà una sosta di due settimane per la Coppa Italia.

Una partita vinta con merito da Altomonte e Co. seppur con qualche grattacapo in più nel terzo set, vinto dalle ospiti, grazie alla grande determinazione e ad alcune disattenzioni di troppo delle pantere cerignolane. Contesa, poi, chiusa nel quarto parziale dove le fucsia hanno approcciato bene il set e messo in saccoccia tre punti importanti, che vedono la Pallavolo Cerignola a quota 25 punti ad un solo punto di distanza dal terzo posto, in attesa della sfida odierna tra Francavilla e Star Volley Bisceglie. Adesso, la pausa dal campionato con le fucsia che continueranno regolarmente i propri allenamenti in queste due settimane. Ritorno in campo il 4 febbraio, in casa, contro la Primadonna Bari per l’inizio del girone di ritorno.