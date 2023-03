La Brio Lingerie Pallavolo Cerignola per difendere il terzo posto dall’assalto della Star Volley Bisceglie

Il campionato di serie B2 è arrivato alla 22^ giornata, il calendario propone per le due formazioni ofantine impegni in trasferta, entrambi al sabato. Altro match clou per la Brio Lingerie Pallavolo Cerignola, domani attesa dalla Star Volley Bisceglie (ore 19): si tratta di un vero e proprio scontro diretto per il terzo gradino del podio, attualmente occupato dalle fucsia con 41 punti. Ad una lunghezza di distanza la squadra adriatica, allenata da Sarcinella, che fra l’altro ha giocato anche una partita in meno. Le ragazze di Michele Valentino nel precedente turno hanno ceduto con onore alla capolista Fasano, portandosi in vantaggio nel primo set e giocando alla pari per lunghi tratti: seppur senza gratificazioni per la classifica, la prestazione è stata un viatico assai incoraggiante per l’importante confronto del pala “Dolmen”. La Star Volley arriva dalla vittoria in rimonta contro Isernia e in generale da cinque affermazioni nelle ultime sei uscite. Di sicuro una sfida dall’elevata posta in palio, ma che non mancherà di regalare emozioni e spettacolo fra due delle migliori compagini del lotto. La Brio Lingerie cercherà di difendere la posizione puntando sulle capacità in regia di Altomonte e la seconda linea coordinata da Valecce.

Nuovo impegno durissimo per la Biogustiamo Flv, di scena sempre domani (ore 19.30) nella tana della battistrada Fasano. Il sestetto guidato da coach Tauro ha soffiato un set a Francavilla domenica scorsa ed è andato vicino nel trascinare la gara al quinto set, il che avrebbe comportato un utilissimo passo in avanti nella zona salvezza. Non è andata così, in ogni caso è da sottolineare la reazione evidenziata nel terzo e quarto parziale, nonostante si affrontasse un avversario ben più quotato. Le brindisine stanno dominando il torneo: venti successi su venti partite, tre soli punti lasciati per strada nell’arco dell’intera stagione. Pacifico osservare come anche in questa circostanza il pronostico sia pressoché chiuso, le rossogialloblu hanno l’intenzione di ripetere la prova offerta con la seconda forza del raggruppamento, evitando di far chiudere a Corallo e compagne la pratica con troppa facilità. La Flv dovrà poi giocarsi il tutto per tutto nelle restanti tre opportunità a disposizione, alla ricerca dei punti buoni per conservare il posto in quarta serie.