La Brio Lingerie Pallavolo Cerignola stende 3-0 Castellaneta al pala “Dileo”

Bellissima prova da parte delle fucsia di mister Michele Valentino che, contro una Greenergy Castellaneta in serie positiva da ben sette gare, trova una super vittoria per 3-0 che permette di dimenticare i punti persi ad Isernia, di mantenere sempre più salda la quarta posizione in graduatoria a quota 35 punti e di tenere i giochi aperti per la terza posizione, attualmente occupata da Star Volley Bisceglie. Nulla da fare per le biancorosse che nei primi due set subiscono e non reagiscono. Federica Matrullo, tra le top scorer della serata, punisce la difesa avversaria e colleziona anche diversi muri. Ritorna in palla anche Antonella Piarulli, dopo essere stata fuori per infortunio per oltre un mese, torna in campo e si mette subito in mostra con una serie di monster block. Torna Piarulli ma va via Giancane. La centrale fucsia fuori per infortunio, è stata sostituita dalla giovanissima Elena Tarantini, che colleziona un’altra ottima prestazione in fucsia.

Dopo due set quasi perfetti, nel terzo qualche incertezza porta il set ai vantaggi. Le ospiti sospinte dal capitano Liguori, ma soprattutto dal libero Minervini che recupera l’impossibile in difesa, si portano in vantaggio sul 24-23. Un vantaggio vano. Matrullo e Novia regalano alle fucsia il match point del 25-24. La stessa Novia porrà la parola fine al match con un monster block su Roberta Liguori. Le fucsia restano in zona playoff e adesso pronte a preparare la sfida di sabato prossimo contro Gada Pescara Project, sempre al PalaDileo.