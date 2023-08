La cabina di regia della Flv Cerignola ad Alessia Distaso, confermata anche Francesca Mansi

La Flv Cerignola prosegue i suoi annunci volti a far scoprire a tifosi e appassionati l’organico che affronterà il campionato di serie B2 2023/24. Dopo i rinnovi di coach Pino Tauro e dell’opposto Candida Viscito, la società della presidente Lucrezia Ciffo ha messo a segno un’altra conferma e il primo nuovo tassello. Quest’ultimo riguarda un ruolo chiave, quello di regista, con l’ingaggio di Alessia Distaso. Trascorsi svariati anni in giro per l’Italia a disputare vari campionati di serie B1 e B2, nel precedente campionato ha vinto il girone L di B2 con Il Podio Fasano: ora torna a pochi km da casa (è nativa di Margherita di Savoia) nel ruolo di regista della Fenice Libera Virtus. «Sono molto onorata di far parte di questo progetto, sono sicura che faremo bene. L’entusiasmo e la carica sicuramente non mi mancano – dice la classe 1997 ai canali social ufficiali -, peculiarità che, con la società, abbiamo in comune. Non vedo l’ora di cominciare, ci vediamo presto sul parquet!».

In precedenza invece, era stata la volta della permanenza della centrale made in Cerignola Francesca Mansi (classe 2002), al terzo anno di fila con la maglia rossogialloblu. «Anche quest’anno ricomincia un entusiasmante stagione con i colori della mia città. Non è facile iniziare un nuovo anno avendo alle spalle due retrocessioni, ma sono convinta e fiduciosa che grazie alla guida di coach Tauro riusciremo a rendere fieri i tifosi cerignolani e a portare in alto il nome della mia città. Devo soprattutto ringraziare la società Flv per la fiducia che ogni anno ripone in me con la certezza di non deluderli. Mi impegnerò sempre al massimo con la speranza di raggiungere degni traguardi. Non vedo l’ora di iniziare, vi aspetto numerosi al pala “Tatarella”», ha dichiarato la giocatrice ofantina.