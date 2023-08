La campana Alessia Russo completa il reparto alzatrici alla Pallavolo Cerignola

La Mandwinery Pallavolo Cerignola SSD ARL comunica di essersi assicurata, per la stagione 2023-2024, le prestazioni della palleggiatrice Alessia Russo. Nativa di Torre del Greco (NA), ma cresciuta in quel di Agropoli (SA), classe 2001, sarà una nuova giocatrice del collettivo fucsia cerignolano. Nelle ultime tre stagioni ha vestito le casacche della P2P Baronissi, con cui ha conquistato una promozione in B1 e, nella scorsa stagione, ha difeso i colori della SG Volley, sempre in Campania, dove ha conquistato una promozione in B2, Coppa Campania e Supercoppa Campania. “Sono molto entusiasta per questa nuova stagione sportiva, sono convinta che impareró molto sotto tutti i punti di vista, sia tecnici che personali. Ormai manca poco, sono pronta e carica, non vedo l’ora di iniziare a lavorare in palestra e di conoscere le mie nuove compagne di squadra!”.