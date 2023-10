La Casertana espugna il Monterisi: 2-4 all’Audace Cerignola

Prima sconfitta casalinga per l’Audace Cerignola, superata 2-4 dalla Casertana. Si sveglia tardi il Cerignola al cospetto dei campani che vanno in vantaggio dopo appena due minuti. Tanta volontà, tante energie spese ma gli ofantini non riescono a spuntarla. Cambia alcune pedine mister Tisci che inserisce nel reparto avanzato Sosa e Neglia dal primo minuto; vertice alto sempre Malcore, con la novità Vitale in mezzo al campo e Allegrini al centro della difesa. La Casertana opta invece per la formazione tipo schierata con il classico 4-3-3.

Parte in salita la gara del Cerignola con la squadra ospite subito a rete: Carretta con un cross non irresistibile riesce a servire Tavernelli, che la gira (2′) in porta alle spalle di Trezza. Subito vantaggio dunque per i campani. Tre minuti più tardi ancora brivido su una bella incursione di carretta. Al minuto 7 risponde per i gialloblù Sosa con un bel tiro parato da Venturi. Fuori di un soffio la punizione di Sosa al 17′, un bolide che per qualche centimetro non si trasforma in un eurogol. Minuto 23′ Casoli, sugli sviluppi di un contropiede, crossa preciso in area e Anastasio la deposita facile in rete per il 0-2. Alla mezz’ora un bel pallone filtrante per Malcore che non inquadra la porta da posizione molto favorevole. Allo scadere è ancora Malcore ad avere una buona occasione: temporeggia nell’aggiustarsi il pallone che finisce sul difensore.

Si riparte dal doppio vantaggio ospite. Al 52′ è Toscano a tentare un’acrobazia in area. Ad un’ora esatta di gioco il subentrato D’Andrea non riesce ad approfittare di un’incertezza di Venturi su una presa in area. Minuto 62 è Casoli a presentarsi in area. Sul cambio di fronte Tascone tutto solo sul secondo palo si fa ipnotizzare dall’estremo difensore che salva il risultato. C’è un po di stanchezza e le squadre si affidano al lancio lungo. Al 70′ Damian si affida al tiro da fuori. Un minuto più tardi Montalto anticipa Trezza ma non trova lo specchio della porta. Ancora Casertana, con un diagonale di Carretta al 75′. Rizzo di testa all’80’ disegna una bella parabola ma non c’è il goal, sono però i prodromi della marcatura. Pochi secondi più tardi, ancora Rizzo (81′), ancora di testa, ma stavolta è 1-2. Due giri di lancette e Soprano da calcio d’angolo segna con il più facile dei tapin: è 1-3 (83′). Passano quattro minuti e sono ancora emozioni al Monterisi: Filippo D’Andrea tocca di testa precisissimo un pallone che finisce alle spalle di Venturi per il 2-3 (87′). Nei quattro minuti di recupero l’Audace prova a cercare la rete del pareggio. Tuttavia, nel terzo minuto di recupero, Carretta stampa un bel tiro sul palo, Moltalto (93′) è lì e ne approfitta: è la quarta rete per il definitivo 2-4.

Audace Cerignola-Casertana 3-1

CERIGNOLA (4–3-2-1): Trezza; Russo, Martinelli, Allegrini, Tentardini (13’ st Rizzo); Vitale (25’ st Coccia), Tascone (45’ st + 2’ Carnevale), Ruggiero; Sosa (13’ st D’Andrea), Neglia (13’ st D’Ausilio); Malcore (23’ st ). A disp.: Fares, Pinnelli, Bianco, Prati, Ligi, Sainz-Maza, Gonnelli, De Luca, Pirelli, Ghisolfi. All. Tisci.

CASERTANA (4-3-3): Venturi; Calapai, Soprano, Cadili, Anastasio; Toscano, Proietti, Casoli (20’ st Damian); Carretta, Curcio (20’ st Montalto), Tavernelli. A disp.: Marfella, Ciliento, Matese, Sciacca, Palinò, Taurino, Turchetta. AlI. Cangelosi.

ARBITRO: Virgilio Daniele di Trapani

RETI: 2’ Tavernelli, 23’ Anastasio, 36’ st Rizzo, 38’ st Soprano, 42’ st D’Andrea, 45’ st + 3 Montalto.

Ammoniti: 29’ Anastasio, 27’ st Soprano, 28’ st Coccia, 31’ st Cadili,

Angoli: 6-2

Recupero: 0’; 4’