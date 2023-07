La centrale Beatrice Pettinari primo nuovo volto della Pallavolo Cerignola

La Mandwinery Pallavolo Cerignola SSD ARL comunica di essersi assicurata, per la stagione 2023-2024, le prestazioni della centrale marchigiana Beatrice Pettinari. Nativa di Jesi (AN), classe 1997, veste per la prima volta i colori fucsia del sodalizio guidato dal presidente Matteo Russo. Nelle ultime tre stagioni, ha vestito le divise del Melendugno (B2-B1), con cui ha conquistato la promozione in B1, e nell’ultima annata ha difeso i colori del San Feliciano Volley (PG) in B2. “Non vedo l’ora di mettere piede in palestra per i primi allenamenti -dichiara la centrale marchigiana-. C’è grande motivazione e concentrazione da parte mia per esprimere il miglior gioco possibile e fare il mio meglio per valorizzare le prestazioni delle compagne. Sono convinta che possiamo concludere una stagione piena di soddisfazioni, momenti importanti ed emozioni forti; ciò non toglie che dovremo tutte lavorare al meglio, pronte a fare tutti i sacrifici necessari per raggiungere i nostri obiettivi! Ogni minuto di allenamento è importante per tradurre al meglio le nostre intenzioni in belle partite e molte vittorie. Non vedo l’ora di conoscere le ragazze, sportivamente e personalmente, tutto lo staff, i tifosi e iniziare finalmente questo viaggio. Forza Cerignola!”.