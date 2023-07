La cerignolana Desirée Bove vicecampionessa nazionale nelle danze latinoamericane

Dal 6 luglio si stanno svolgendo a Rimini i campionati italiani di Categoria 2023 di danza sportiva, che si concluderanno domenica 16. Cerignola è presente con numerosi partecipanti, fra cui Desirée Bove, già campionessa regionale 2023 nelle danze latinoamericane. Lunedi 10 la piccola atleta (10 anni) è salita sul podio col titolo di vicecampionessa italiana nelle quattro specialità delle danze latinoamericane (samba, chachacha, rumba e jive), nella categoria 10/12 anni classe C su ben 300 partecipanti. Un traguardo conquistato con sudore e determinazione, visto che la competizione si è svolta per l’intera giornata, dato proprio il numero altissimo di concorrenti. Seguita con passione e dedizione attraverso la guida tecnica della maestra Michela Bove, direttrice tecnica della scuola di ballo Dream Team di Cerignola, la piccola Desirée è un talento purissimo che sta facendo parlare di sé in tutta Italia. Numerosi infatti, nonostante la giovanissima età, i successi in gare anche a livello nazionale e ora la conferma tra le migliori ballerine nella sua categoria. Qualità che emergono giorno dopo giorno grazie alla sua maestra Michela e soprattutto con il supporto dei genitori, i quali con tanto sacrificio permettono di poter coltivare questa passione.

