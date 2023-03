La cerignolana Ludovica Lenoci in passerella alla Fashion Week di Milano

Grande soddisfazione per la Carmen Martorana Eventi che anche quest’anno ha permesso a due ragazze pugliesi di calcare le passerelle della Capitale della Moda. In occasione della Milano Fashion Week Fall Winter 2023/2024, la cerignolana Ludovica Lenoci e la giovinazzese Miheret Caldarulo sono state modelle sabato per Milan City Fashion Week e domenica per Fashion in the City della B&20 Events nella storica cornice di Palazzo Barozzi. Hanno potuto così indossare le creazioni di stilisti internazionali davanti ad un pubblico di personalità, giornalisti, influencer, buyer e professionisti del campo. Resterà certamente nei loro cuori l’opportunità offerta dalla Carmen Martorana Eventi, l’agenzia di moda e spettacolo che tra poche settimane tornerà ad incontrare centinaia di ragazze per il nuovo tour di Miss Italia Puglia e Basilicata di cui è esclusivista regionale.