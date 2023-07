La Festa del Grano di ArteAgricola a Cerignola tra musica, arte, territorio e beneficenza

Oggi, dalle ore 18:00 fino a notte fonda, ArteAgricola organizza la Festa del Grano presso l’azienda ubicata sulla Strada Provinciale 66, in contrada Montaltino al km 3.300. “E’ un’occasione importante per due ragioni: perché celebra la terra, i nostri prodotti e le nostre colture e perché questa festa significa beneficenza. Come Comune di Cerignola -rimarca il sindaco Bonito-, grazie all’opera dell’instancabile dell’assessore Sergio Cialdella, abbiamo contribuito a questa importante manifestazione affinché l’incasso possa essere devoluto alla parrocchia di San Francesco d’Assisi di Cerignola per opere di supporto nei confronti delle famiglie in difficoltà”. Sarà un momento di musica, divertimento, arte e di promozione territoriale, senza dimenticare un nobile fine sociale che contraddistingue da sempre l’azione di questa Amministrazione Comunale.