La Flv Cerignola cede il passo alla capolista Star Volley Bisceglie (0-3)

Nulla da fare per la Flv Cerignola, nella nona giornata del girone I di serie B2: al pala “Tatarella”, la capolista Star Volley Bisceglie si impone per 0-3 (19-25; 19-25; 14-25 i parziali). Coach Tauro si è affidato inizialmente al 6+1 formato da: Puro al palleggio e Viscito opposto; Chiesa e Trabucco laterali; Piarulli e Silvestre centrali, più Sollecito libero. I primi due set seguono sostanzialmente un copione identico, con le adriatiche a scappare nel punteggio e le ofantine a restare in scia (nel primo set ad esempio fino al 18-19), prima dell’allungo risolutore delle ragazze di Giunta. Nella terza frazione, nonostante le variazioni in corsa operate dal coach rossogialloblù, invece la formazione nerofucsia prende il largo avvalendosi delle qualità della propria batteria di attaccanti e si porta via comodamente i tre punti. L’ostacolo era indubbiamente arduo, la Flv ha provato ad opporre il meglio possibile ma sarebbe servita una prestazione davvero perfetta al cospetto di una corazzata e fra le principali candidate al salto di categoria. Nel prossimo turno nuovo appuntamento casalingo contro Cutrofiano, match nel quale provare a muovere la classifica e aggiungere lunghezze agli 11 punti attualmente collezionati.