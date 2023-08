La Flv Cerignola chiude il reparto centrali con Silvestre e Piarulli

Altri due innesti portati a segno dalla Flv Cerignola, formazione che parteciperà al campionato di serie B2 femminile. La società della presidente Lucrezia Ciffo ha annunciato gli ingaggi delle due centrali Veronica Silvestre e Antonella Piarulli, completando così il reparto dov’era stata confermata in precedenza Francesca Mansi. Arriva sul Tavoliere dopo anni in giro per l’Italia la giocatrice lucerina (classe 2002) Veronica Silvestre. Sin dai primi passi agonistici spicca il volo al Nord per disputare i campionati giovanili e di Serie C per poi scendere a Sud, precisamente in Sicilia e Sardegna per prender parte ai campionati nazionali di serie B2 e B1. «Ho ricevuto la chiamata per entrare a far parte del progetto Flv e devo dire che sono contentissima di rientrare nella mia regione dopo tanto tempo, ma soprattutto di collaborare con la società e lo staff che sin da subito sono state persone cordiali e disponibili – ha detto Silvestre ai canali social -. Sono sicura faremo grandi cose insieme».

Stamattina invece è stata resa nota l’acquisizione delle prestazioni sportive dell’altro posto 3, la coratina classe 1993 Antonella Piarulli: un posto 3 di comprovata esperienza ed affidabilità, con trascorsi sia in B1 che in B2 e nella passata stagione in forza alla Pallavolo Cerignola. «Sono davvero felice di essere entrata a far parte del progetto Flv. Ho da subito avvertito positività e forte entusiasmo da parte della società – afferma Piarulli -. Per fortuna l’attesa è quasi terminata, non vedo l’ora di conoscere la squadra e cominciare insieme un percorso che ci porterà tante soddisfazioni. Ci vediamo al palazzetto!». Cambio anche nel ruolo di preparatore atletico, con la carica affidata al cerignolano Salvatore Sciusco, già responsabile a livello fisico di altre formazioni di basket e pallavolo.