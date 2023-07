La Flv Cerignola resta in serie B2, acquisito il titolo sportivo della Sportilia Bisceglie

Il campo aveva dato il verdetto della retrocessione in serie C, ma la Flv Cerignola sarà comunque ai nastri di partenza del campionato di serie B2 di pallavolo. La società rossogialloblu infatti, ha sfruttato l’opportunità (prevista e contemplata dalla Federvolley) di acquisire il titolo sportivo di una squadra di pari categoria, nello specifico della Sportilia Bisceglie, annunciando al contempo l’avvenuta iscrizione al torneo. «Un nuovo inizio, una nuova sfida e un rinnovato spirito sportivo per la Flv, pronta a scendere nuovamente in campo con i sani valori che ci hanno sempre contraddistinto», si legge nel post pubblicato sui canali social. Il sodalizio guidato da Lucrezia Ciffo è al lavoro per allestire l’organico e scegliere la guida tecnica cui affidare il team, con l’intenzione di voler trascorrere una annata indubbiamente diversa dalla scorsa, nella quale ben poche sono state le soddisfazioni sul campo. Si riproporrà anche nel 2023/24 quindi, in virtù di quanto esposto, il derby con l’altra società ofantina, la Mandwinery Pallavolo Cerignola.