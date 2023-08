La giovane centrale Victoria Colucci approda fra le fucsia

La Mandwinery Pallavolo Cerignola SSD ARL comunica di essersi assicurata, per la stagione 2023-2024, le prestazioni della centrale Victoria Maria Colucci. Nativa di Grosseto, classe 2004, andrà a rinfoltire il reparto centrali per questa nuova annata. Nelle ultime tre stagioni ha vestito le casacche della Grosseto Volley e della Pallavolo Grosseto, entrambe compagini che disputano la B2. A giugno del 2021 è stata convocata per uno stage di qualificazione nazionale a Milano, da Marco Mencarelli, al centro Pavesi Fipav. “Sono molto contenta ed entusiasta per questa nuova avventura, il progetto della società è molto ambizioso e io farò sicuramente del mio meglio per poter contribuire al massimo nella sua riuscita. Per me sarà la prima volta fuori casa quindi sicuramente sarà un’esperienza indimenticabile. Non vedo l’ora di conoscere le mie nuove compagne per iniziare questo nuovo percorso insieme, e di poter entrare in palestra e cominciare a lavorare per poter dare il massimo fin da subito. Sono sicura che ci toglieremo delle belle soddisfazioni insieme ai nostri tifosi. Ci vediamo presto!”.