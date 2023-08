La laterale campana Giulia Pucci altro innesto della Mandwinery Pallavolo Cerignola

La Mandwinery Pallavolo Cerignola SSD ARL comunica di essersi assicurata, per la stagione 2023-2024, le prestazioni della schiacciatrice Giulia Pucci. Nativa di Salerno, classe 2002, rappresenta ancora un significativo investimento volto a ringiovanire la rosa delle fucsia ofantine. Per ben quattro stagioni ha disputato la B2 con la maglia della Battipagliese Volley e, invece, durante la scorsa annata ha vestito da protagonista la casacca della Salerno Guiscards in Serie C. “Per me questa sarà un’esperienza del tutto nuova, cercherò di dare sempre il massimo e mettermi a disposizione di tutta la squadra. Ringrazio tutta la dirigenza per avermi offerto questa occasione, non vedo l’ora di cominciare e conoscere tutti”.