La maggioranza non vuole più la Di Tommaso: se ne discuterà in consiglio

La maggioranza (14 consiglieri) ha protocollato ieri, 21 novembre, una mozione di revoca per la Presidente del Consiglio Sabina Di Tommaso. Il consiglio comunale monotematico, per discutere il punto, è stato fissato per giovedì 30 novembre alle 16,30.

Già prima dell’estate si era acceso il dibattito intorno alla figura della presidente, o meglio in riferimento al posto, alla presidenza, richiesta dai civici. Oggi quella carica è ancora un desiderata e la nomina di un civico (Gino Giurato) riequilibrerebbe i pesi tra il Pd e il resto della maggioranza. Di contro però, un simile atto porterebbe quasi naturalmente ad un ricorso della Di Tommaso.

Restano le ragioni e il dato politico: 14 consiglieri comunali di maggioranza non riconoscono più in Sabina Di Tommaso il proprio Presidente e lo dicono chiaramente nelle tre pagine protocollate. Si sottolineano «la persistenza di comportamenti non improntati all’imparzialità nei confronti dei Consiglieri Comunali», la «gestione personalistica del ruolo»; ancora la partecipazione «a riunioni di maggioranza intervenendo su temi di natura prettamente politica cercando di fare prevalere il suo peso politico quale segretaria di partito e quindi venendo meno al ruolo di super partes e neutrale a Lei affidato». In conferenza dei capigruppo – si legge – «i punti all’ordine del giorno erano già decisi, come era decisa la data di convocazione del Consiglio comunale, impedendo ai consiglieri comunali di predisporre l’ordine del giorno e la data di convocazione dello stesso Consiglio».

Al consiglio mancano diversi giorni, tempo nel quale si potrebbe giungere ad eventuali dimissioni, ad un atto di mediazione (interno o esterno al Pd) o alla conta in consiglio, con l’opposizione spettatore non pagante di uno show evitabile. L’operazione, infatti, ha molto di politico e potrebbe modificare gli equilibri sia in consiglio che in maggioranza.