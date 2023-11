La Mandwinery Pallavolo Cerignola cade a Cutrofiano (3-2)

Non riesce la rimonta completa alle fucsia della Mandwinery Pallavolo Cerignola che, ieri sera, in quel di Cutrofiano hanno ceduto il passo alla giovane e determinata formazione di casa. Le pantere, orfane di Simeone per questa gara, vanno sotto per 2-0 dimostrando un approccio poco ottimale alla sfida in terra leccese. Dopo l’iniziale svantaggio, Martinelli e Co. riescono a pareggiare i conti con una bella reazione di carattere e portano la contesa all’ultimo set: il quinto set vede mettere in saccoccia i due punti per le giovani ragazze di casa, lasciando alle ofantine soltanto un punticino utile a muovere la classifica del Girone I. Continua, dunque, il mal di trasferta per la Pallavolo Cerignola che dimostra un altro atteggiamento, più remissivo, lontano dalle mura amiche del PalaDileo. Aspetto su cui si dovrà lavorare in vista dei prossimi impegni. Sabato prossimo ritorno al PalaDileo per la sfida alla Greenergy Castellaneta, che ieri ha fermato la capolista Star Volley Bisceglie per 3-2.