La Mandwinery Pallavolo Cerignola cede al tie break a Monopoli

Termina con la sconfitta al tie-break la trasferta di Monopoli per la Mandwinery Pallavolo Cerignola che, in una gara costellata da alti e bassi frequenti non riesce a conquistare l’intera posta in palio e deve arrendersi ad una più ordinata Fenix Monopoli. Nonostante la sconfitta al quinto set, il collettivo del Presidente Matteo Russo conquista un punticino che permette di muovere la classifica fucsia: quarto posto in solitaria con ben 10 punti all’attivo. Unico diktat adesso sarà dimenticare al più presto la battuta d’arresto verificatasi ieri sera lontano dalle mura amiche del PalaDileo e iniziare a preparare la partita più sentita dell’anno: il derby contro la FLV di sabato prossimo, 11 novembre, nella casa delle Pantere. Unione e concentrazione in vista di un match dove si prevede già il sold out nella storica struttura ofantina.