La nuova vita della piazzetta San Giovanni Bosco (Cristo Re): ieri l’inaugurazione

Ha preso forma la nuova piazza San Giovanni Bosco, la piazzetta antistante la Chiesa di Cristo Re, che ieri è stata inaugurata alla presenza del parroco don Fabio Dalessandro, dell’assessore ai lavori pubblici Michele Lasalvia e dell’assessore alle pari opportunità Domenico Dagnelli. “Sono molto legato a questo quartiere – ha detto Lasalvia- perché proprio qui giocavo a pallone quando ero piccolo, essendovi residente. Oggi questa piazza diventa più bella e in maniera più diffusa, dopo i nostri interventi, anche le aree limitrofe sono diventate funzionanti e fruibili. Torneremo nel quartiere Cristo Re con altre iniziative e con nuovi strumenti di intervento”. “E’ stato un lavoro svolto in sinergia grazie al lavoro dell’assessore Michele Lasalvia. Abbiamo fatto in modo – spiega il sindaco Bonito- che quello slargo in asfalto potesse diventare un luogo di aggregazione, bello da vedere e da vivere”. Non si tratta però dell’unico intervento: “E’ necessario – prosegue il primo cittadino- non solo che tutti ne abbiano cura, ma che venga implementata anche la sicurezza: per tale ragione prevediamo l’installazione di telecamere di videosorveglianza (e altri piccoli accorgimenti) perché quella piazza, e più in generale quella zona, possa rivivere una seconda vita. Il lavoro prezioso dei parroci non sarà isolato”.