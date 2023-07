La schiacciatrice Sara Gervasi altra novità della Mandwinery Pallavolo Cerignola

La Mandwinery Pallavolo Cerignola SSD ARL comunica di essersi assicurata, per la stagione 2023-2024, le prestazioni della schiacciatrice siciliana Sara Gervasi. Nativa di Enna, classe 2000, va ad aggiungersi ai nuovi arrivi di Simeone e Pettinari in maglia fucsia. Nelle ultime tre stagioni, ha vestito le divise del Libellula Volley Bra Cuneo (B2), Albaverde Volley Caltanissetta (B2) e Amando Volley Santa Teresa di Riva (B1). “Per quanto riguarda il prossimo anno sono molto entusiasta di fare parte della Pallavolo Cerignola. Non vedo l’ora di cominciare una nuova stagione per la prima volta in terra pugliese; colgo l’occasione per ringraziare la società per avermi fortemente voluta. Sono sicura che ci regaleremo tante soddisfazioni, ci divertiremo e soprattutto faremo divertire il nostro pubblico. Forza Cerignola!”.