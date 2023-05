“La scuola siamo noi”, il “Dante Alighieri” riflette sul futuro dei suoi studenti e sul proprio ruolo nel territorio

Giovedì 18 maggio, presso la sala conferenze “Stefano Pesce” dell’ITET “Augusto Righi”, si è tenuta la XII^ edizione de “La Scuola siamo Noi”, manifestazione culturale organizzata dall’Istituto tecnico-economico cerignolano. Per l’occasione, hanno preso parte alla kermesse il Notaio Antonio Pugliese, Roberto Nigro – Sindaco di Stornara -, Giandonato Totaro – luogotenente dei Carabinieri in quiescenza – e Gerardo Musaico – Dottore Commercialista e membro del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Foggia -. Quattro ex studenti dell’Istituto, che hanno dato testimonianza agli attuali e ai neo-diplomati del “Dante Alighieri” del proprio percorso scolastico e di come gli studi presso l’Istituto siano stati preziosi anche per il loro cammino professionale.

«Oggi i ragazzi purtroppo hanno una visione grigia del futuro, ma io li invito ad avere fede in noi e in loro stessi, perché la nostra scuola testimonia come con lo studio e con il lavoro sia possibile raggiungere i propri obiettivi professionali e dare un contributo al territorio». E’ questo il messaggio che per l’occasione il dirigente scolastico Salvatore Mininno ha rivolto ai propri studenti. «La nostra scuola è una comunità che interagisce col territorio e contribuisce a soddisfare i bisogni della società e del mondo del lavoro. Non lasciatevi contagiare dal continuo piagnisteo della nostra città, ma parlate delle cose positive che voi stessi fate nella vostra scuola per il vostro territorio». La sinergia tra scuola e territorio è stata testimoniata dal dott. Gerardo Musaico, consigliere dell’ODCEC di Foggia: «Nel mese di febbraio l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Foggia e l’Istituto “Dante Alighieri” hanno siglato un protocollo d’intesa per avvicinare gli studenti alla professione nell’ambito dei PCTO. Siamo sempre felici di accogliere i ragazzi nei nostri studi e siamo molto soddisfatti di questo progetto. Cerignola è stata la città con più studi che vi hanno aderito, ben venti, più di quelli della città di Foggia».

Al termine della manifestazione sono stati conferiti gli attestati di merito agli studenti donatori AVIS (Armenio Swami, Alessia Debenedictis, Maria Fabrizio, Albena Borislavova Trifonova, Maria Natashia Casalicchio, Vincenza Ciffo, Gennaro Divito, Gianluca Gerardo Laforgia, Carmela Pia Lapiccirella, Valentina Russo, Lucrezia Frasca, Luigi Tarantino) e le borse di studio ai diplomati con 100 e lode (Carla Fesce, Valeria Fanizza, Stefania Orteca, Rosalba Lavecchia, Annamaria Massari, Federica Carretti, Debora Labroca, Annamaria Paglietto).