“L’anno che verrà-Canzoni di Lucio Dalla” alza il sipario sulla stagione del teatro “Mercadante” di Cerignola

Il ricordo di un grande artista come Lucio Dalla darà il via alla stagione 2023/2024 del Teatro Mercadante del Comune di Cerignola organizzata col Teatro Pubblico Pugliese al Teatro Roma. Giovedì 16 novembre alle 21,00 si alza il sipario con “L’anno che verrà-Canzoni di Lucio Dalla”, spettacolo di teatro-canzone che vedrà in scena Peppe Servillo, Javier Girotto e Natalio Mangalavite in una speciale e toccante rilettura dei brani del grande cantautore bolognese. Le voci dei due argentini incontrano quella di Peppe Servillo, un incastro perfetto di culture musicali ricche ma diverse con una spiccata capacità interpretativa affinata nel corso di ripetute collaborazioni, che ci hanno fatto apprezzare il loro modo di applicare l’improvvisazione, elementi jazz e ricercatezza varie alle musiche di volta in volta eseguite. Di Peppe Servillo la voce principale, affiancata da quella di Natalio Mangalavite, nonché pianista e tastierista, e da quella di Javier Girotto, baritono e sassofonista.

È soltanto il primo evento in un ampio cartellone di spettacoli allestito dal direttore artistico Savino Zaba, fautore principale nella scelta di aprire la stagione omaggiando Lucio Dalla: “Sono davvero orgoglioso di aver scelto uno spettacolo di questa portata per inaugurare la nuova stagione. Uno straordinario artista come Peppe Servillo e i suoi musicisti che omaggiano un mostro sacro del nostro patrimonio artistico, Lucio Dalla, in uno spettacolo che rappresenta una delle mie passioni, il teatro-canzone”. La stagione del “Mercadante” saprà offrire ancora una volta un livello alto, moderno, inclusivo e aperto alle contaminazioni artistiche, come spiegato dall’assessore alla Cultura, Rossella Bruno: “Siamo fieri di presentare alla cittadinanza un programma variegato nelle forme e nei contenuti. Sarà una stagione inclusiva ed accessibile e già dai numerosi abbonamenti sottoscritti è tangibile la volontà di godersi a pieno una proposta che emozionare quanti vorranno viverla con noi”. Gli spettacoli della stagione del “Mercadante” si terranno al “Roma, teatro, cinema, e…”.