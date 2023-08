L’Aps Art&fatti replica al consigliere Netti: «Noi realtà apartitica e apolitica. Lavoriamo per il bene della città»

Chiamata in causa dal comunicato stampa sulla Cultura diffuso dal consigliere comunale Nicola Netti, l’Aps Art&fatti replica con una nota firmata dal presidente Luca Gasparro e che pubblichiamo di seguito integralmente.

In risposta al recente comunicato a firma del Consigliere Nicola Netti, in cui è menzionata l’associazione “Art&fatti”, desideriamo chiarire alcune questioni fondamentali riguardo alle nostre attività e alla nostra relazione con l’Assessore Bruno. In primo luogo, desideriamo sottolineare che “Art&fatti” è un’associazione giovane, nata dalla passione e dall’impegno di individui uniti dalla volontà di promuovere l’arte e la cultura nella nostra città. Sebbene la nostra formalità legale risalga solo a circa un anno fa, il progetto ha radici che affondano in una collaborazione informale durata tre anni. In merito all’affermazione che siamo “molto vicini e familiari all’assessore”, desideriamo precisare che nessuno dei membri attuali dell’associazione ha alcun legame di parentela con l’Assessore Bruno. Riteniamo importante sottolineare questo punto poiché il nostro obiettivo è promuovere la cultura e l’arte in modo trasparente e aperto a tutti. L’associazione “Art&fatti” è nata come una realtà apartitica e apolitica. Questo dimostra la nostra volontà di lavorare insieme per il bene della nostra città, al di là delle differenze politiche individuali. Abbiamo presentato una richiesta regolare di partecipazione a un bando regionale e siamo pronti a fornire tutte le documentazioni necessarie per dimostrare la correttezza e la trasparenza delle nostre azioni. Il nostro impegno è quello di contribuire alla promozione della cultura, dell’arte, della tradizione e del buon vivere nella nostra città di Cerignola. Invitiamo il Consigliere Netti a verificare accuratamente i fatti prima di rilasciare comunicati che possono diffondere informazioni non verificate. L’associazione “Art&fatti” è aperta al dialogo e desidera collaborare con tutte le istituzioni e gli attori locali per costruire un futuro migliore per la nostra comunità. In conclusione, mi piacerebbe coinvolgere il Consigliere Netti e tutti gli amici di ogni colore politico a partecipare alle nostre prossime attività che abbiamo già in cantiere per la nostra splendida città. Siamo convinti che lavorando insieme possiamo arricchire la nostra comunità e promuovere la cultura e l’arte a beneficio di tutti.