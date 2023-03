L’artista cerignolano Giuseppe Amorese espone per la quarta volta le sue opere a New York

Le opere dell’Artista Giuseppe Amorese saranno esposte per la quarta volta a New York, alla fiera d’arte internazionale AAF New York 2023. L’Artista Cerignolano Giuseppe Amorese porta con sé il nome di Cerignola nel Mondo. A pochi mesi dal precedente evento a New York, l’Arte di Giuseppe Amorese sarà esposta nuovamente a NYC. Presentato in un contesto collettivo dalla prestigiosa galleria d’arte monogramma di Roma. In questa occasione l’Artista presenterà esclusivamente opere su carta, nuovi oli su carta realizzati per l’evento. Giuseppe Amorese, artista eclettico, espone la sua arte dall’età di 10 anni. Principalmente pittore, scultore e creatore di profumi ma anche musicista, scrittore, regista di cortometraggi e creatore di gioielli. Innumerevoli le città d’Italia e del Mondo in cui ha esposto le proprie opere, tra le principali: Roma, Firenze, Milano, Cerignola, Istanbul, Londra, Malta, New York, Singapore, Seoul, Miami, Hong Kong, Stoccolma, Tokyo, Sydney e Dubai. La fiera d’arte si terra dal 22 al 26 Marzo al Metropolitan Pavilion nel quartiere di Chelsea Manhattan, centro di New York.

www.giuseppeamorese.com