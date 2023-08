L’associazione Art&fatti di Cerignola indice il “Censimento degli artisti”

L’Aps Art&fatti di Cerignola ha reso nota la sua nuova iniziativa, volta alla valorizzazione dell’arte locale. Ci si rivolge ad artisti professionista o amatoriale, invitando a partecipare al censimento artistico unico, che mira a catalogare i talenti creativi della nostra comunità. Partecipando, si ottengono diversi obiettivi: visibilità, perché le opere saranno esposte in mostre personali e collettive, dando risalto al talento; collaborazione, grazie alla connessione con altri artisti, creando sinergie per eventi culturali unici; iniziative coinvolgenti, essendo parte attiva nella creazione di opportunità innovative insieme ad istituzioni, cooperative e associazioni. Art&fatti dunque chiama all’appello tutti gli interessati, dando modo di poter far parte del registro di “artisti” e contribuire all’arricchimento culturale di Cerignola. Per aderire bisogna compilare un modulo (scansionando il Qr code sulla pagina ufficiale dell’associazione o cliccando sul link https://forms.gle/jmfbLvTg2ifb3b8i6) con la possibilità di lasciare un’impronta indelebile nella scena artistica locale.