L’Audace Cerignola a Potenza per dare continuità ai risultati delle ultime sfide

Dare continuità di gioco e di risultati, fornendo dimostrazione di aver imboccato nuovamente un sentiero favorevole: l’Audace Cerignola sarà impegnato domani a Potenza, nel 14° turno del girone C di serie C. Nel precedente impegno, i ragazzi di Ivan Tisci hanno sconfitto di misura il Catania, tornando al bottino pieno dopo tre giornate e rimettendosi in zona playoff grazie al centro di Malcore, di nuovo a segno e finalmente a rompere un digiuno realizzativo durato due mesi. Un avvicinamento alla sfida svoltosi anche con la visione di prospettiva che la società ha voluto trasmettere, con gli accordi raggiunti per i rinnovi di alcuni protagonisti. Per Gonnelli, Ligi, Malcore, Neglia e Ruggiero prolungamento fino al 30 giugno 2025; per D’Andrea, D’Ausilio, Russo e Tascone il contratto si allunga fino al 30 giugno 2026. Programmazione a lungo termine e al contempo mente ben concentrata sul presente, in virtù anche dei rientri in gruppo di Bezzon e Leonetti, segno che man mano l’infermeria si stia svuotando e aumentino di conseguenza le alternative a disposizione del tecnico. Obiettivo incamerare il terzo risultato utile consecutivo, pur avendo ben presente che l’avversario di turno sarà determinato a riscattare il brutto stop arrivato nel derby col Picerno. Da parte loro, nella prima di due trasferte di fila, i gialloblù contano su compattezza e unione, forti anche di un carattere ben evidenziato nelle più recenti uscite.

I citati Bezzon e Leonetti si aggiungono ai ritorni già apprezzati di Tentardini e Bianco (seppur per pochi minuti) con gli etnei: ci vorrà tempo ancora per rivedere fra gli arruolati Capomaggio e Sainz-Maza. In ogni caso, l’allenatore degli ofantini potrebbe affidarsi all’antico adagio “squadra che vince, non si cambia”, riproponendo gli stessi undici partiti dal 1′ col Catania e il trio D’Ausilio-D’Andrea-Malcore davanti.

Il Potenza con 17 punti e un computo complessivo di cinque vittorie, due pareggi e sei sconfitte apriva prima delle sfide odierne la parte destra della classifica. Partito con Colombo in panchina, da un mese ne ha preso il posto Franco Lerda, a causa di risultati non in linea con le aspettative, per una squadra rinforzata in estate e che punta alla qualificazione playoff. A riprova di ciò, gli arrivi fra gli altri dei difensori Hristov e Monaco, dei centrocampisti Candellori, Cittadino e Schiattarella, degli attaccanti Asencio (cercato anche dall’Audace) e Rossetti. Decisamente più efficace e concreta la versione casalinga dei rossoblù, capaci di conquistare 16 punti davanti al proprio pubblico, il che rende l’idea di un match ostico e complicato, al di là del desiderio di rivalsa dei lucani. Nel 3-4-1-2 quale disposizione tattica, fari puntati sul bomber principe Caturano, anche in questo torneo miglior cannoniere del Potenza con sei centri finora.

Nell’ultimo precedente disputato in Basilicata, il 30 novembre 2022 fu pareggio senza reti. Calcio d’inizio allo stadio “Alfredo Viviani” alle ore 18.30, con la direzione arbitrale affidata al sig. Cavaliere, della sezione di Paola. Si giocherà in assenza dei tifosi ospiti, per il divieto di vendita dei tagliandi imposto dal Prefetto di Potenza, per motivi di ordine pubblico.