L’Audace Cerignola batte i primi due colpi in attacco: Sosa e Leonetti

Annunciato Ivan Tisci quale nuovo allenatore e presentati i programmi per la prossima stagione, l’Audace Cerignola comincia a definire l’organico da affidare al tecnico per il campionato di serie C 2023/24. Il primo affare è l’acquisizione dell’attaccante argentino Franco Tomas Sosa, nello scorso campionato in serie D con il Team Altamura, con 12 reti segnate in 33 presenze, più otto assist all’attivo. Il calciatore classe 1995 ha firmato un contratto biennale: da svariati anni in Italia, ha indossato le maglie di Anagni, Agnonese, Sorrento e Fasano in quarta serie e ora si giocherà la sua prima chance fra i professionisti. Praticamente definita anche la trattativa per un altra punta, Vito Leonetti: il 29enne barese ha concluso la sua esperienza alla Turris ed è vicinissimo a siglare anch’egli un accordo di due anni con il Cerignola. Cresciuto nel settore giovanile biancorosso, ha giocato sia in D che in C, in terza serie con le casacche di Savoia, Akragas, Lumezzane, Reggina prima di un ritorno fra i dilettanti a Vasto e Matelica. Promozione in C con i marchigiani e dieci reti nell’annata successiva, prima di approdare alla Turris, totalizzando 63 gettoni e 24 centri.

Potrebbe fare presto loro compagnia il difensore Marco Bosisio, per il quale sarebbe stato raggiunto l’accordo con il Bari, proprietario del cartellino. Cresciuto nel settore giovanile del Milan, il classe 2001 ha collezionato una presenza in B e una in coppa Italia. Manca solo l’intesa con l’agente del giocatore per mettere definitivamente nero su bianco e assicurare un elemento di grande prospettiva per la retroguardia (probabilmente con la formula del prestito), già cercato dal ds gialloblu Elio Di Toro nelle precedenti sessioni di mercato.