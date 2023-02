L’Audace Cerignola non sfonda, pareggio senza reti in casa della Gelbison

Termina in parità (0-0) la sfida fra Gelbison e Audace Cerignola, uno dei posticipi del 25° turno del girone C di serie C: malgrado una ripresa propositiva e con alcune occasioni, i gialloblu devono accontentarsi di un punto, utile comunque a ripartire dopo due sconfitte consecutive. Pazienza ne cambia quattro rispetto alla formazione di partenza col Monopoli, tornando al più congeniale 3-5-2: in mediana si rivede Tascone, gli esterni sono Russo a destra e D’Ausilio a sinistra, in attacco è Samele a far coppia con Malcore. Non presenti invece in distinta il neoacquisto Montini e D’Andrea, seppur regolarmente convocati. De Sanzo schiera i suoi a specchio, ritrovando Gilli in difesa e posizionando De Sena a supporto di Tumminello in avanti. Primo tempo senza particolari sussulti, avvio compassato con la Gelbison a tenere il pallino del gioco e gli ospiti a lasciar fare, punzecchiando in ripartenza. Proprio dell’Audace infatti l’azione che, dopo uno spunto di D’Ausilio sulla sinistra, porta al colpo di testa verso il secondo palo di Samele: Gilli è nei pressi e spazza via. Nunziante dall’altra parte prova l’iniziativa solitaria, ma è ben fronteggiato da Capomaggio al momento del tiro. Intorno alla mezzora, il direttore di gara estrae tre cartellini gialli in rapida successione (fra questi Tascone, diffidato, salterà la prossima). Al 34′ D’Ausilio imbecca Malcore, il cui diagonale però è fin troppo masticato e prende una traiettoria decisamente larga. Non accade più nulla, si va all’intervallo con un match sostanzialmente bloccato e con rarissime fiammate.

Gli ofantini rientrano sul terreno di gioco del “Gariglia” di Agropoli con un atteggiamento ben più spigliato, alzando il baricentro e sostando assiduamente nella metà campo campana. Capomaggio a lato di testa su corner, al 53′ doppia occasione per gli uomini di Pazienza: Anatrella respinge la botta di Russo, sulla ribattuta Samele trova l’opposizione di un difensore. Dentro Ruggiero e Achik rispettivamente per D’Ausilio e Sainz-Maza, il portiere locale è attento sul tirocross di Langella, sceglie l’ottimo tempismo in uscita su Malcore e recupera la posizione sulla testata di Achik, tutto a cavallo di metà tempo. Prosegue il predominio territoriale dei cerignolani, Blondett non trova la deviazione aerea vincente su punizione dell’altro subentrato Righetti (82′), Tumminello non crea grattacapi a Saracco quando il cronometro segna l’86’. Oltre il recupero concesso dal direttore di gara, Achik insidia su punizione Anatrella e dal conseguente corner, Capomaggio inzucca alto nell’ultima annotazione di cronaca.

L’Audace porta via un punto e qualche positiva indicazione, specie per quanto mostrato nella ripresa: la Gelbison infila il terzo risultato utile di fila e si conferma squadra dotata di buoni meccanismi difensivi. Sono 35 ora i punti in classifica delle ‘cicogne’, attese domenica dalla seconda non semplice trasferta consecutiva, per affrontare un Messina in ottimo momento di forma.

GELBISON-AUDACE CERIGNOLA 0-0

Gelbison (3-5-2): Anatrella, Gilli, Cargnelutti, Loreto (43’ Francofonte, dal 76’ Infantino), Nunziante, Graziani, Uliano, Correnti (58’ Savini), Fornito, De Sena, Tumminello. A disposizione: Vitale, Onda, Marong, Sane, Capone, Kyeremateng, Faella. Allenatore: Fabio De Sanzo.

Audace Cerignola (3-5-2): Saracco, Blondett, Capomaggio, Ligi, Russo, Tascone (87’ Botta), Langella, Sainz-Maza (68’ Achik), D’Ausilio (68’ Ruggiero), Samele (74’ Righetti), Malcore. A disposizione: Fares, Trezza, Bianco, Allegrini, Coccia, Inguscio, Mengani, Giofrè. Allenatore: Michele Pazienza.

Ammoniti: Loreto, Uliano (G); Tascone, Capomaggio, Samele, Langella (AC).

Angoli: 2-6. Fuorigioco: 3-2. Recuperi: 2’ pt, 4’ st.

Arbitro: Costanza (Agrigento). Assistenti: Pinna (Oristano)-Starnini (Viterbo). Quarto ufficiale: Costa (Catanzaro).