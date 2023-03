L’Audace Cerignola perde a Picerno e viene scavalcato dai lucani in classifica

Sconfitta a Picerno (2-0) per l’Audace Cerignola, una volta ancora il “Donato Curcio” si rivela terreno ostile agli ofantini, che vedono così operato il sorpasso in classifica dai lucani. Pazienza opera una moderata turnazione dei suoi effettivi, date le assenze di Malcore (squalifica), D’Andrea e Montini, il tandem offensivo è composto da Achik e Samele. Rientra Capomaggio in difesa, rivoluzionata la mediana con Coccia, Sainz-Maza, Langella e D’Ausilio in campo. Solito 4-2-3-1 per Longo, Santarcangelo è la punta, supportata dal trio Ceccarelli-Kouda-Esposito. Partenza della gara a spron battuto, le due squadre si affrontano a viso aperto: al 17′ la prima annotazione sul taccuino, con il mancino a giro di Ceccarelli che non trova la direzione sperata. Tre giri di lancette più tardi, solita punizione tagliata di Achik, la palla carambola sullo stinco di Ligi perché non impattata da un paio di calciatori e si impenna, incocciando la parte superiore della traversa. Dopo la mezzora, ancora Ceccarelli calcia debolmente verso Saracco dalla distanza, Achik al 33′ si mette in proprio e chiama Albertazzi ad allungarsi e deviare in corner. Un destro a lato di Esposito chiude un primo tempo agonisticamente apprezzabile malgrado vento e una giornata dal clima invernale.

L’inizio della ripresa vede il Cerignola creare una buona occasione: traversone di Achik, sul secondo palo arriva Coccia, ma Albertazzi non si fa ingannare e respinge con un piede. Viene colta di sorpresa invece la retroguardia gialloblu al minuto 50: Pagliai scappa via sulla destra e crossa, trovando appostato Esposito in solitudine ad insaccare di testa. Picerno in vantaggio e nuovo gol al Cerignola della bandiera melandrina, una vera bestia nera. Pazienza inserisce dalla panchina Russo e Ruggiero, al 63′ Achik ha sul piede una punizione invitante dal limite dell’area, traiettoria alta. Un altro subentrato (73′), Bianco, si inserisce con profitto su rimessa laterale, colpendo però troppo di esterno e il pallone si perde largo. Combinazione fra neoentrati rossoblu: Setola per Albadoro, tiro fuori misura. Nello spezzone conclusivo, D’Ausilio e Samele non riescono ad imprimere la dovuta forza ai loro tentativi e all’89’ i padroni di casa raddoppiano sfruttando lo sbilanciamento ofantino e un intervento errato di Ruggiero. Campo spalancato per Albadoro, pallonetto su Saracco e rete che archivia con qualche minuto di anticipo la pratica.

Nuovo stop esterno per un Cerignola che ha provato a rendersi pericoloso ma non capace di essere concreto come gli avversari, a causa anche dell’assenza di pedine in prima linea. Prosegue di contro la serie utile della formazione di Longo, giunta a quota sette e toccati i 50 punti. L’Audace resta fermo a 48 e scala in sesta piazza, in attesa della sfida di stasera fra Foggia e Monopoli. I rossoneri saranno ospiti domenica al “Monterisi” per un derby di Capitanata tutto da seguire.

PICERNO-AUDACE CERIGNOLA 2-0

Picerno (4-2-3-1): Albertazzi, Pagliai, Gonnelli, Garcia, Guerra, De Cristofaro, Gallo, Ceccarelli (70’ D’Angelo), Kouda (63’ Setola), Esposito (79’ Ferrani), Santarcangelo (63’ Albadoro). A disposizione: Rossi, Gammone, Allegretto, Monti, Golfo, Novella. Allenatore: Emilio Longo.

Audace Cerignola (3-5-2): Saracco, Blondett (67’ Bianco), Capomaggio, Ligi, Coccia (58’ Russo), Tascone (67’ Olivera), Langella (79’ Righetti), Sainz-Maza (58’ Ruggiero), D’Ausilio, Achik, Samele. A disposizione: Fares, Trezza, Allegrini, Inguscio, Mengani, Giofrè. Allenatore: Michele Pazienza.

Reti: 50’ Esposito (P), 89’ Albadoro (P).

Ammoniti: De Cristofaro, Ceccarelli, Albadoro (P); Samele (AC).

Angoli: 1-1. Fuorigioco: 0-6. Recuperi: 2’ pt, 5’ st.

Arbitro: Caldera (Como). Assistenti: Tchato (Aprilia)-Franco (Padova). Quarto ufficiale: Maccarini (Arezzo).