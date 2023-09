L’Audace Cerignola riceve la Juve Stabia, una delle due battistrada del girone C

Dare continuità al buon momento iniziale e cercare di sfruttare al meglio il turno casalingo per archiviare il trittico di incontri in una settimana con il sorriso. L’Audace Cerignola nella giornata numero 5 del girone C di serie C attende una delle due battistrada, quella Juve Stabia capace di mettere in fila 10 punti nelle prime quattro giornate. I ragazzi di Ivan Tisci, nel primo impegno infrasettimanale, hanno pareggiato a Crotone ma con un pizzico di amaro in bocca perché nel finale palpitante dello “Scida” ci sono state occasioni (specie la traversa di D’Ausilio) per portare a casa l’intero bottino. In ogni caso si è mantenuto lo zero alla voce sconfitte in questa primissima fase stagionale, l’aspetto maggiormente positivo è che la squadra è in crescita sia per quanto riguarda le prestazioni che per il gioco. Il Cerignola in Calabria non si è accontentato di difendere il punto sin lì a disposizione, ma ha provato fino all’ultimo a vincere, secondo la filosofia del suo allenatore. In un torneo nel quale devono ancora spiegarsi i veri valori, diventa dunque di rilievo poter inanellare quanti più risultati utili possibili, per tenersi nelle zone alte di una classifica ancora molto raggruppata. Il confronto di domani può valere una ulteriore conferma sulla strada di un consolidamento di mentalità e fisionomia.

Il tecnico gialloblù potrà riavere a disposizione Leonetti, scontato lo stop di tre gare: l’attaccante dovrebbe però accomodarsi inizialmente in panchina, venendo utile all’occorrenza. Dopo il moderato turnover di mercoledì, probabile il ritorno fra i titolari dei vari Tentardini, Tascone, Ruggiero e D’Ausilio, nell’abituale e sempre più consolidato 4-3-2-1.

Tre vittorie ed un pareggio per la Juve Stabia, che condivide con l’altra sorpresa Turris il comando della graduatoria: una partenza lanciata per i campani, i quali hanno rivisto i piani dirigenziali e tecnici dopo la scorsa annata. Lovisa nominato ds e la panchina è stata affidata a Guido Pagliuca, in passato vice di Baroni e reduce dall’esperienza alla guida del Siena. Il mercato si è orientato alla formazione di una rosa sostanzialmente giovane, fra gli acquisti i più importanti quelli del portiere Thiam (ex Foggia); dei difensori Bellich e Bachini; del centrocampista Buglio e dell’attaccante Candellone, quest’ultimo già al Bari. La saggezza di elementi quali Mignanelli e Gerbo è il giusto collante per un team assai quadrato in campo, che ha battuto fra le mura amiche rivali del calibro di Avellino e Potenza, subendo soltanto una rete al passivo, nel match inaugurale con il Monterosi. Anche le ‘vespe’ ricercano un calcio propositivo e volto all’attacco, adeguando il modulo all’avversario di turno: Pagliuca infatti è passato dal 4-3-3 all’albero di Natale fino al 4-2-3-1 dell’ultima uscita.

Se si esclude l’incontro dei playoff dello scorso maggio, l’ultimo precedente in campionato risale al 19 dicembre 2022: vittoria dell’Audace per 4-2, con marcature di Malcore, Sainz-Maza, D’Andrea e Achik. Calcio d’inizio al “Monterisi” alle ore 20.45, con la direzione arbitrale affidata al sig. Calzavara, della sezione di Varese.