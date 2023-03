L’Audace Cerignola stende il Foggia: 4-2 con tripletta di Malcore

E’ dell’Audace Cerignola il derby di Capitanata con il Foggia (4-2), partito con la trasferta vietata per i tifosi rossoneri. In meno di mezz’ora il Cerignola segna tre delle quattro reti; nonostante la rimonta dei rossoneri nel finale un super Malcore confeziona la tripletta.

Nel reparto avanzato dei padroni di casa c’è Samele accanto a Malcore, tra i cinque di centrocampo largo Achik. la squadra di Somma invece appesantisce l’attacco con Peralta e Iacoponi a sostegno di Ogunseye. Dopo tre giri di lancette Samele mira la porta e rasenta l’incrocio: è fuori di un soffio. Due minuti più tardi buona ripartenza di Ruggiero, palla a Samele che perde il tempo del tiro e viene anticipato. Minuto 8 tiro alto di Frigerio dal limite dell’area. Al 9′ è Malcore ad impegnare Thiam che si rifugia in angolo. Al 12′ si sblocca la gara: Malcore riceve palla sulla sinistra, si accentra e calcia a rete mettendola in fondo al sacco. E’ vantaggio 1-0 per il Cerignola, con l’estremo difensore degli ospiti non esente da responsabilità. Al quarto d’ora Bianco è costretto a lasciare il campo, dentro Capomaggio. Minuto 18 e Malcore replica: cross sul secondo palo di Achik, Russo che la rimette al centro e Malcore la gira in rete (2-0). Al 21′ tiro senza pretese dalla distanza di Petermann. Tanto Cerignola in campo e al 23′ arriva anche il sigillo di Achik: cavalcata sulla destra, ingresso in area e bomba sotto l’incrocio per un incredibile 3-0. Minuto 29′ buon tiro del Foggia: Petermann dalla distanza costringe all’intervento Saracco. Al 37′ Garattoni si infila in area e calcia fuori. Un minuto più tardi, sul fronte opposto, è murato in area un buon tiro di Achik. Due minuti più tardi buona iniziativa della punta Ogunseye che la manda fuori. Allo scadere è Garattoni ad accorciare: cross in mezzo di Rizzo e il numero 2 rossonero la mette alle spalle di Saracco: 3-1. Nel recupero è Russo a provarci: si imbuca in area e calcia sulla traversa.