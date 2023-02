L’Audace Cerignola vuole avvicinare il terzo posto, sfida clou al Pescara

Sfida ad elevata altitudine quella in programma domani, fra Audace Cerignola e Pescara, nell’ambito della 29^ giornata del girone C di serie C. I ragazzi di Michele Pazienza, quinti, affrontano la terza forza del raggruppamento con sei lunghezze a dividere le due contendenti. I gialloblu nello scorso turno hanno pareggiato a reti inviolate a Taranto, portando a quattro la serie di risultati utili consecutivi: malgrado il sorpasso del Foggia in quarta piazza, resta il momento più che positivo di un Cerignola sempre più maturo e impostato per la categoria. Tre degli ultimi quattro appuntamenti infatti sono stati disputati in trasferta, col bilancio di una vittoria e due pareggi: se gli ofantini continuano a fare punti con regolarità anche con la valigia da viaggio (fra l’altro con la porta inviolata), la candidatura per un posto di rilievo nei playoff non è da considerarsi fuori luogo. Così, dopo l’Avellino, al “Monterisi” andrà in scena un nuovo confronto di spessore e con un avversario blasonato: l’obiettivo è ripetere la straordinaria prestazione esibita con gli irpini, continuando a tenere impostata l’andatura sulle marce alte. Convinzione e consapevolezza nei propri mezzi non mancano affatto, il gran lavoro del tecnico e dell’intero staff dell’Audace si evidenzia giorno dopo giorno. Lo stesso Pazienza chiede ai suoi un’altra prestazione che lasci il segno, al fine di confermarsi fra le realtà più solide del torneo.

Per un calciatore che torna dalla squalifica, Ligi, uno che per lo stesso motivo non sarà a disposizione, ossia Langella. Il difensore tornerà nel collaudato terzetto in retroguardia, mentre Bianco dovrebbe riprendersi il ruolo da playmaker in mediana. Aperte le altre soluzioni, specie in riferimento alla questione under: si va verso la conferma di Righetti sulla fascia sinistra, possibile il duo d’attacco composto da Malcore e Achik.

Un girone d’andata condotto ad alti ritmi, il 2023 non sta invece regalando particolari soddisfazioni al Pescara: 48 i punti in classifica, con un computo totale di quattordici vittorie, sei pareggi e otto sconfitte. Tuttavia per i biancazzurri solo due affermazioni in nove impegni nel girone di ritorno, con il pareggio beffa ad esempio subito nella scorsa giornata ad opera del Giugliano. Tant’è che i rumors parlano di partita decisiva per le sorti della panchina di Colombo, gli adriatici non possono indugiare oltre per non mettere in pericolo il gradino più basso del podio. Gli innesti nel mercato di gennaio hanno riguardato operazioni con giovani, fra cui gli arrivi di Rafia della Juventus Next Gen e dell’ex Foggia Merola in avanti. Assente Plizzari (espulso con i campani), in porta ci sarà Sommariva, con i biancazzurri orientati a riproporre il 4-2-3-1 – utilizzato quale alternativa al cosiddetto “albero di Natale” – con Vergani di punta (Lescano, miglior marcatore con nove centri, partirà dalla panchina). Esattamente identico il rendimento del Pescara fra casa e trasferta, un blitz esterno però manca da quasi due mesi e mezzo.

L’unico precedente è riferito al match di andata, con la vittoria 2-0 degli abruzzesi il 22 ottobre. Calcio d’inizio alle ore 17.30, con la direzione arbitrale affidata al sig. Fiero, della sezione di Pistoia.