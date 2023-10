L’Audace di scena a Torre del Greco nel primo turno di coppa Italia

Nemmeno il tempo di metabolizzare il pareggio con Taranto in campionato, che il Cerignola scende nuovamente in campo. Domani pomeriggio, al “Liguori” di Torre del Greco, l’Audace affronta la Turris (ore 18.30, dirigerà il sig. Di Francesco, della sezione di Ostia Lido) nel primo turno di coppa Italia. Un altro impegno agonistico a praticamente 48 ore da quello precedente, ragion per cui è altamente probabile che negli ofantini ci sarà una totale rivoluzione negli effettivi di partenza, concedendo spazio a chi finora è stato meno impiegato. Una occasione da cogliere per alcuni calciatori, allo scopo di poter successivamente mettere in difficoltà nelle scelte l’allenatore, in caso soprattutto di prestazione favorevole. Dall’altra parte, i corallini sono reduci dal ko di Foggia e vorranno sfruttare il fattore campo, pur se anche Caneo dovrebbe operare delle rotazioni nello schieramento iniziale. Non ci sarà possibilità di accesso ai tifosi ospiti, perché il Prefetto di Napoli ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Foggia.

Facendo un piccolo passo indietro, al Cerignola nella sfida sul neutro di Francavilla Fontana è mancato solo il gol: il portiere jonico Vannucchi è stato più volte sollecitato dalle conclusioni gialloblù, ma non c’è stato il guizzo risolutore per incassare i tre punti. Nonostante il quinto pareggio in sei giornate, le ‘cicogne’ hanno mantenuto l’imbattibilità di questa prima fase di stagione, condividendo tale caratteristica solo con la Juve Stabia. Nel match contro i campani, in caso di parità nei tempi regolamentari, si svolgeranno i supplementari ed eventualmente i tiri di rigore. Chi passerà il turno, affronterà la vincente di Juve Stabia-Potenza.