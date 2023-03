Lavoro, il cerignolano prof. Michele Marino nuovo presidente del centro studi “Tina Anselmi”

Il Prof. Michele Marino, già dirigente della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato nominato nuovo Presidente del Centro Studi Tina Anselmi, il think-thank del sindacato Confael. Lo rende noto un comunicato della Confederazione Autonoma Europea dei Lavoratori. Marino è stato eletto all’unanimità da tutti i componenti del centro studi. 68 anni, nativo di Cerignola (”la stessa città di Giuseppe Di Vittorio” tiene a precisare), è stato nella sua carriera nei posti chiave delle istituzioni. Dopo una laurea in giurisprudenza, ha vinto un concorso al Ministero della Difesa come Consigliere. Ha conseguito inoltre corsi di formazione nella pubblica amministrazione ed ha conseguito un master all’Istituto Studi Legislativi. Dal Ministero della Difesa è poi passato presso la Presidenza del Consiglio dove ha avuto incarichi di prestigio che lo hanno portato (dopo una breve parentesi come Commissario di Governo presso la Regione Puglia) dal dipartimento Affari Sociali a quello per gli Affari Regionali fino al ruolo di vice capo di gabinetto del Vice Presidente del Consiglio partecipando a tutte le sedute di pre-Consiglio dei Ministri.

Dirigente presso Palazzo Chigi del Dipartimento della Protezione Civile, ha inoltre fatto parte del Commissariato di governo per la gestione e l’organizzazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali. Marino ha avuto inoltre una intensa attività di pubblicazione ed attività redazionali oltre a premi e riconoscimenti culturali. La sua ultima pubblicazione ”Una vita nel Palazzo” (Cangemi Editore) Marino racconta la sua ”vita nel palazzo”: Cerimoniere del Presidente del Consiglio, Ciampi, e Vice Capo di Gabinetto del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, I e II Governo Berlusconi (nel primo a soli 39 anni) ed ha collaborato con ben cinque autorità politiche al governo del Paese. Ex Dirigente della Presidenza del Consiglio, è stato anche Docente presso le Scuole della Pubblica Amministrazione e ideatore dei Corsi sulle tecniche legislative e del Picchetto d’onore a Palazzo Chigi in occasione dell’entrata a “Palazzo” del Presidente, Silvio Berlusconi (maggio ’94); e promotore dell’apertura dei “palazzi” alle visite guidate, come membro del “Comitato per i giovani e le Istituzioni repubblicane”.

”Il prof. Marino – ha detto il Segretario Generale della Confael, Domenico Marrella – darà un impulso culturale, sociale ed economico al nostro Centro Studi intitolato ad una grande donna che ha fatto tanto per il nostro Paese e per il mondo del lavoro”.