Le attrezzature edili più noleggiate nel settore della costruzione

Il comparto delle costruzioni è storicamente quello in cui si ricorre maggiormente al noleggio in Italia. L’intero settore è in espansione e, dopo il boom delle ristrutturazioni dovute agli ecobonus, a breve partiranno numerosi cantieri per la realizzazione dei lavori finanziati dal PNRR. Con l’avvio delle grandi opere saranno molto numerosi i cantieri che verranno aperti nei prossimi mesi su tutto il territorio italiano e ci sarà un’alta richiesta di noleggio di attrezzature edili per la costruzione. La quasi totalità delle aziende non dispone infatti di un parco mezzi di proprietà ma preferisce ricorrere al noleggio, in particolare se i macchinari necessari per le lavorazioni sono molteplici ed i propri cantieri possono essere sparsi su tutta la penisola. Noleggiando le attrezzature edili le aziende possono avere una gestione molto snella del proprio budget, evitando di sostenere gli investimenti iniziali che servirebbero invece per l’acquisto delle macchine. Uno dei maggiori vantaggi del noleggio è quello di avere a disposizione l’attrezzatura più idonea al lavoro da effettuare solamente per il periodo in cui se ne ha bisogno. Pianificando consegne e ritiri con il noleggiatore non si devono gestire troppe macchine che altrimenti sarebbero un ingombro in cantiere.

Oltre ad avere la sicurezza di utilizzare macchine e attrezzature sicure ed efficienti, su cui vengono effettuate tutte le operazioni di manutenzione e numerosi controlli ispettivi, al cliente verrà garantita la continuità lavorativa. Nel caso in cui su uno dei macchinari noleggiati si verificasse un guasto o un fermo macchina, il servizio di assistenza del centro noleggio interviene tempestivamente per ripristinarlo ma, se la soluzione non fosse possibile in tempi rapidi, può fornire una macchina sostitutiva consentendo al cliente di riprendere il proprio lavoro al più presto. Nel nostro paese è presente un’offerta di noleggio molto vasta e completa, che include sia le piccole attrezzature edili che le grandi macchine da costruzione. Tra le attrezzature più noleggiate compaiono infatti tutta la categoria degli elettroutensili oltre agli attrezzi più ingombranti come martelli demolitori, motocarriole e piastre vibranti.

Vi sono poi le attrezzature più importanti come gru, ponteggi e montacarichi che molto spesso si vedono all’interno dei cantieri. In edilizia sono molteplici le operazioni da effettuare che spaziano dal movimento terra, al sollevamento alla realizzazione di opere in calcestruzzo. Tra le macchine movimento terra vengono annoverati gli escavatori e le pale da cantiere, oltre a grader, dumper e altri macchinari con scopi specifici. In questa categoria rientrano anche i miniescavatori e le minipale che, grazie alle loro dimensioni compatte, rappresentano un’ottima soluzione per ogni cantiere. Il sollevamento di cose e persone è un’altra categoria in cui sono comprese diverse tipologie di macchinari. Le piattaforme aeree sono le macchine che vengono impiegate per il sollevamento in quota degli operatori. Le più noleggiate in edilizia sono le piattaforme autocarrate ma molto richieste sono anche le semoventi articolate, le cingolate e le scissor. Per sollevare e movimentare invece i materiali da costruzione si utilizzano invece i sollevatori telescopici o le autogru che, a differenza delle gru edili, possono spostarsi liberamente nel cantiere essendo dotati di ruote. È importante sottolineare che, per normativa, chiunque intenda manovrare attrezzature come macchine movimento terra, piattaforme aeree e gru edili debba essere correttamente formato ed in possesso della specifica abilitazione in corso di validità.

Non tutte queste macchine e attrezzature sono necessarie contemporaneamente all’interno di un cantiere edile. Sarà possibile pianificare tutti i noleggi insieme al noleggiatore per semplificare tutta la logistica interna al cantiere. Il centro noleggio potrà programmare le consegne e le operazioni di manutenzione sui macchinari, fornendo il proprio supporto al cliente durante tutto il periodo di noleggio. Se il cliente è sprovvisto di tali abilitazioni, oppure la macchina in questione è piuttosto complicata da manovrare come ad esempio una autogru, si potrà ricorrere al noleggio a caldo. Con questo tipo di noleggio viene fornita sia l’attrezzatura che un operatore correttamente formato per poterla manovrare. In qualsiasi cantiere edile è fondamentale impiegare macchinari e attrezzature professionali da costruzione e prenderle a noleggio rappresenta la soluzione più comoda per ogni cliente che vuole essere fornito e supportato da un professionista del settore durante tutta la durata dei lavori.