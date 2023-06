Le buche stradali coperte attraverso l’app Cerignola Smart: i primi interventi

“La scorsa notte sono state coperte diverse buche. E per coprirle è bastato uno smartphone”. Così, attraverso i social network, il sindaco di Cerignola Francesco Bonito annuncia le misure in favore della viabilità e la nuova modalità di segnalazione della disconnessione del manto stradale. Attraverso l’app comunale Cerignola Smart, infatti, è oggi possibile segnalare il dissesto di una strada fornendo indirizzo e allegando una fotografia: nel giro di pochi giorni un tecnico comunale si reca sul posto per un sopralluogo e per dare avvio ai lavori di colmatura delle buche segnalate. “Su precisa indicazione dell’assessore Teresa Cicolella – ha detto Bonito- abbiamo deciso di utilizzare questo metodo innovativo per venire incontro alle esigenze dei cittadini, per ottimizzare i costi del Comune e per facilitare i rapporti con la pubblica amministrazione. I frutti stanno arrivando. Quindi vi invito a utilizzare l’app Cerignola Smart attraverso il vostro cellulare. Così ci diamo una mano”. “Desidero sottolineare – ha aggiunto l’assessore Teresa Cicolella-l’impegno costante dell’Amministrazione nel risolvere il problema atavico che abbiamo ereditato. Grazie ancora una volta per il vostro costante sostegno e per le segnalazioni che ci permettono di intervenire prontamente. Siamo determinati a lavorare instancabilmente per garantire strade percorribili e sicure”.