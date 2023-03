Le due formazioni cerignolane in impegni interni, scambiandosi le recenti avversarie

La quinta giornata di ritorno del girone L di serie B2 offre alle due formazioni cerignolane altrettanti impegni casalinghi, con la particolarità di scambiarsi gli avversari del precedente turno. Scenderà in campo domani, al pala “Dileo” (ore 18) la Brio Lingerie Pallavolo Cerignola, opposta alla Greenergy Castellaneta. Le ragazze di Michele Valentino, sconfitte domenica al tie break da Isernia, hanno visto interrompere la striscia di quattro affermazioni consecutive. É stato comunque portato a casa un punto prezioso in una trasferta ostica, buono per restare inseriti nella corsa alla terza posizione. Vive un momento assai propizio la formazione tarantina, che è reduce dal successo sulla Flv ed ha infilato solo vittorie nelle ultime sette uscite. Un confronto dunque di spessore anche in ragione di quanto dice la classifica, perché le sfidanti sono divise soltanto da una lunghezza a favore delle ofantine. Senza l’infortunata Giancane, al centro dovrebbe toccare nuovamente alla giovane Tarantini in coppia con Piarulli: le fucsia hanno l’intenzione di riprendere la marcia, sfruttando anche il fattore campo, in cui raramente si è steccato davanti ai propri tifosi.

Domenica sarà la volta della Bio Gustiamo Flv, che riceverà al pala “Tatarella” (ore 18) l’Europea 92 Isernia. Il sestetto di Tauro ha subito il 3-0 di Castellaneta quasi una settimana fa in una sfida nella quale solo nel secondo set si è evidenziata una manovra apprezzabile e qualche spunto interessante: troppo poco però per poter cogliere qualcosa di importante ai fini della salvezza. Il coach rossogialloblu ha affermato che la sua giovane squadra ha qualche problema di personalità e necessariamente con le molisane serve alzare l’asticella per impensierire un team ben dotato tecnicamente, che vede nelle attaccanti Peruzzi (ex di turno) e D’Arco le frecce principali, tanto più che anche Isernia è in lotta per occupare il terzo gradino del podio. Dal canto suo, la Biogustiamo cercherà di mantenere il buon rendimento interno dell’ultimo periodo, sempre raccolti punti nelle ultime tre esibizioni sul parquet amico. Nonostante un compito difficile, ogni particolare può fare la differenza nella missione permanenza: è d’obbligo provare a racimolare il possibile in ogni appuntamento.