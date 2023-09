“Le parole del cambiamento”, a Cerignola l’incontro fra Monsignor Galantino e Giovanni Caccamo

Gratitudine, insieme, solidarietà, gentilezza, amore, cura, coraggio, umiltà, empatia, onestà, speranza, gioia: sono alcune delle parole che il numeroso pubblico accorso a Cerignola presso Palazzo Fornari, nella serata di venerdì 29 settembre, ha posto sul tavolo nell’animato incontro fra S.E. Monsignor Nunzio Galantino e il noto cantautore Giovanni Caccamo, in un evento promosso per i dieci anni di attività della Cooperativa “Un sorriso per tutti”. La Cooperativa, situata nel cuore di Cerignola e operante anche in diversi ambiti della Capitanata e della Puglia, nasce da un gruppo di ragazzi e di educatori che hanno fatto della propria esperienza di volontariato – il cui seme è stato gettato nella Parrocchia di San Francesco, allorquando il parroco era don Galantino – una vera e propria vocazione lavorativa. Nel corso degli anni è cresciuta fino a diventare un’equipe professionale in prima linea per prevenire e contrastare il disagio sociale e familiare, offrendo diversi servizi rivolti a famiglie, bambini in tenera età, i minori del luogo e i loro coetanei stranieri non accompagnati.

A fare gli onori di casa, nell’evento introdotto da Rita Oratore e intitolato “Le parole del cambiamento”, è il presidente della cooperativa, dottor Angelo Minardi. Dopodiché si entra nel vivo della serata, un viaggio ideale attraverso parole, concetti, esperienze che hanno contribuito alla stesura del «Manifesto del cambiamento». «L’input è stato un appello di Andrea Camilleri, che chiese ai giovani di far partire un nuovo umanesimo -racconta Giovanni Caccamo a lanotiziaweb.it -. Quindi in migliaia abbiamo risposto e dato vita a questo manifesto culturale, che è un libro che custodisce 60 visioni, selezionate tra i tanti testi ricevuti, le quali rispondono alla domanda ‘Cosa cambieresti della società in cui vivi? E in che modo?’». Tutte le storie, ognuna nella sua particolarità, hanno colpito il cantautore: «Ogni storia è preziosa. C’è chi racconta del suo viaggio dall’Egitto per arrivare in Italia, c’è chi racconta della propria panetteria, la più piccola d’Europa e aperta a Milano, c’è chi parla di spargere le emozioni come un contadino sparge i propri semi sul terreno, c’è chi si sofferma sulle parole perdute della lingua italiana e su quanto siano preziose e da custodire. Insomma, è un viaggio di orientamento emotivo: chiunque si trovi in un momento di impasse, leggendo questo libro, può ritrovare delle coordinate».

Si giunge all’origine del rapporto che l’artista ha stretto con Monsignor Galantino: «Ci siamo conosciuti davvero per caso. Quando lanciai questo appello ai giovani, lui lesse un articolo dove se ne parlava e in cui era riportata anche una e-mail a cui scrivere i testi e le parole del cambiamento. Mons. Galantino mi contattò scrivendomi di essere fuori target, ma volendosi complimentare per quello che stavo facendo. Al messaggio allegò alcune parole di cambiamento, analizzandole, che per me furono molto di ispirazione. Da lì ci siamo poi incontrati ed è nata un’amicizia e uno scambio, inoltre mi ha molto supportato nello sviluppo di questo progetto». Galantino, come Caccamo, è un profondo curatore della parola, come testimoniano alcune sue pubblicazioni nonché una rubrica che da tempo lo impegna sul Sole 24 Ore: «Le parole sono importanti nella misura in cui non sono soltanto delle emissioni di suoni – afferma il Vescovo al nostro sito – ma quando esprimono un sentimento, un’emozione, ma soprattutto una voglia di responsabilità. Da questo punto di vista non c’è una parola, ma ne esistono tante per il cambiamento. Devono essere tante e coincidere con la voglia di impegnarsi e spendersi».

Il decennale delle attività della Cooperativa “Un sorriso per tutti” è lo spunto, per Mons. Galantino, da cui far partire una riflessione più ampia: «A me piace rivolgere un pensiero a questa e a tutte le realtà che operano sul territorio, quelle che rappresentano il terzo settore. Mi piacerebbe veramente che ci fosse una maggiore attenzione da parte di tutti verso di loro, perché sono realtà che danno un valore in più alla vita cittadina, danno un senso diverso alla città. Non è bello lasciarle campare, lasciarle ad arrangiarsi. Bisognerebbe sostenerle e valorizzarle, direi proprio abbracciarle. Sono realtà fatte soprattutto da giovani professionisti, che si spendono e accettano la sfida. Bisogna far capire loro che quello che stanno facendo serve alla città, la aiuta e la fa crescere culturalmente ed emotivamente, nel senso di attenzione rivolta verso gli altri».

Il “Manifesto del cambiamento” prende le mosse anche dal quarto album del cantautore, intitolato “Parola”, in cui vi è la partecipazione sotto diverse forme di personalità come Liliana Segre, Patti Smith, Willem Dafoe, Michele Placido e Beppe Fiorello. La raccolta delle 60 visioni ha prodotto un volume intitolato «Manifesto del cambiamento. Parola ai giovani», edito da Treccani, il cui ricavato della vendita sarà devoluto alla Andrea Bocelli Foundation-Ente Filantropico, per sostenere progetti educativi rivolti alla formazione, orientamento e valorizzazione dei giovani cittadini di domani.

