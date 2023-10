Le scuole di Cerignola hanno partecipato alla manifestazione “A Scuola TuttinBici”

Nella giornata di ieri, 26 ottobre, si è tenuta a Cerignola la manifestazione “A Scuola TuttinBici” promossa dalle associazioni CITTADINANZATTIVA-APS, AmbientiAmo Cerignola, Avis e Juventus Club “G. Agnelli” di Cerignola. Grazie alla collaborazione del Comune, della Protezione Civile e della Polizia Locale, gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado hanno avuto la possibilità di andare a scuola in bicicletta, accompagnati dai propri genitori e dai propri docenti. Alle 7.45 intere scolaresche si sono date appuntamento in Piazza Duomo e da lì si sono avviate in bicicletta verso le rispettive scuole, quali gli Istituti comprensivi “Di Vittorio-Padre Pio”, “Carducci-Paolillo”, “Don Bosco-Battisti” e la scuola secondaria di primo grado “G. Pavoncelli”. L’obiettivo dell’iniziativa era offrire ai ragazzi e ai propri genitori un’esperienza di mobilità sostenibile, per dimostrare l’efficacia ecologica e ambientale che, un semplice mezzo come la bicicletta, è in grado di assicurare. Decidere di spostarsi in bicicletta significa sostenere l’ecologia del nostro pianeta, ma, allo stesso tempo, regalare a noi stessi una sana abitudine e una piacevole routine.

L’entusiastica partecipazione degli studenti alla manifestazione ha dimostrato quanto la nuova generazione sia da esempio a tutta la cittadinanza: la loro maturità ecologica, acquisita grazie all’impegno formativo che la scuola dedica costantemente alle problematiche ambientali, è speranza per il futuro e incoraggiamento per il presente, affinché ognuno di noi sappia dare una svolta sostenibile alla propria quotidianità.