Le truffe nel mondo del gioco: ecco i raggiri più diffusi e come evitarli

I giocatori devono stare attenti alle truffe e ai raggiri che possono trovarsi ad affrontare quando si avvicinano al mondo del gioco e delle scommesse online. Alcune delle frodi più diffuse sono quelle relative ai bonus, siti-clone e combine delle partite. Fortunatamente, ci sono alcuni accorgimenti che i giocatori possono adottare per evitare di cadere in trappola.

Bonus ingannevoli

I bonus senza deposito vengono spesso utilizzati per attirare nuovi clienti, promettendo giocate e vincite gratuite. Tuttavia, i termini e condizioni celano spesso limitazioni sproporzionate, come requisiti di puntata elevati. Questi rendono difficile, se non impossibile, prelevare eventuali vincite. I giocatori dovrebbero leggere attentamente i termini prima di accettare bonus apparentemente generosi come i bonus slot senza deposito, verificando solo quelli presenti su siti autorevoli.

Siti clone

I truffatori creano spesso siti internet che somigliano, nel design e nel nome, a quelli di casinò rinomati. Lo scopo è di attirare giocatori ignari e derubarli del denaro depositato. Controllare che il casinò sia regolamentato da enti come l’AAMS è il modo migliore per evitare i siti fake.

Combine delle partite

Capita, soprattutto nelle scommesse sportive, che i risultati vengano alterati da accordi illeciti. Per esempio, un calciatore potrebbe accettare denaro per sbagliare un rigore decisivo (e non pensiamo queste cose non succedano, visto il recente caso che ha visto coinvolto il calciatore Tonali). Anche se non sempre facili da identificare, punteggi sospetti o prestazioni insolite possono essere campanelli d’allarme di combine.

Furto di identità

I dati personali e bancari dei giocatori possono finire nelle mani sbagliate. Ciò può accadere se il casinò non protegge adeguatamente le informazioni o se il giocatore è vittima di phishing. Fornire i propri dati solo a casinò noti e accertarsi che la connessione sia protetta sono misure preventive fondamentali.

Uso dei bot

I bot, software che mimano il comportamento umano, vengono talvolta utilizzati per barare ai tavoli da gioco online. I bot rendono difficile per i giocatori regolari vincere le mani e possono prosciugare interi tavoli rapidamente. Anche se non sempre evidenti, alcuni segnali come tempi di reazione troppo brevi possono suggerire la presenza di bot. In questo caso la truffa non è perpetrata dal casinò ai danni dei giocatori, o dei giocatori a danno del casinò, ma da parte di giocatori a danno di altri giocatori.

Le app truccate

Un’altra insidia è rappresentata dalle app per giocare ai casinò da mobile. Spesso sullo store compaiono applicazioni “fake” che promettono di portare l’esperienza del casinò nel palmo della mano. Scaricando queste app pirata però si rischia solo di infettare il proprio dispositivo e i propri dati. È importante affidarsi solo agli store ufficiali e scegliere le applicazioni degli operatori certificati. Controllare recensioni ed opinioni degli utenti può essere un valido metodo per riconoscere le app sicure.

Il multi-accounting

Un trucco illecito utilizzato da alcuni giocatori è quello di aprire più account presso uno stesso casinò, aggirando il sistema. Questa pratica, chiamata multi-accounting, è vietata nei regolamenti di tutti i siti autorevoli. I furbetti cercano di sfruttare bonus di benvenuto ripetuti e condizioni più vantaggiose riservate ai nuovi iscritti. Per contrastare queste frodi, i casinò seri utilizzano verifiche incrociate di documenti, conti bancari e indirizzi IP. I casinò migliori adottano sofisticate misure per individuare e contrastare questo tipo di frodi: utilizzano software innovativi per monitorare i giochi e rilevare modelli di gioco anomali, allo stesso tempo verificano attentamente l’identità dei giocatori per prevenire frodi e riciclaggio di denaro e formano adeguatamente il personale per riconoscere e segnalare attività sospette sul proprio sito. Grazie alla tecnologia e alla cooperazione tra casinò, autorità e associazioni di settore, frodi ed imbrogli stanno diventando più rari. Tuttavia, la responsabilità maggiore ricade sui giocatori stessi.