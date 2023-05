Liscio si dimette, Bonito respinge le dimissioni

«Questa mattina l’assessore Mario Liscio mi ha comunicato la volontà di dimettersi per “crescenti e concomitanti impegni professionali” che potrebbero rendere incompatibile il suo ruolo amministrativo in seno alla Giunta – ha scritto in un post social il primo cittadino Francesco Bonito -. Confermo all’assessore Liscio la mia stima, la mia gratitudine e la mia fiducia: in questi 18 mesi l’assessorato ai Lavori Pubblici, pur tra mille difficoltà, ha operato in maniera rapida, efficace, ed estremamente produttiva, rispondendo in maniera positiva agli input derivanti dal PNRR. Alla luce di tutto questo, respingendo le dimissioni, ho chiesto all’assessore Liscio di rivedere la sua posizione».

sarebbe in corso un confronto interno alla maggioranza per la redistribuzione delle deleghe. Nelle prossime ore nuovi incontri potrebbero svelare nuovi scenari. Già da giorni si rincorrevano le voci sulle dimissioni di Liscio, che arrivano a pochi giorni dalle dimissioni di Olga Speranza (M5S) e la sostituzione di quest’ultima con Mimmo D’Agnelli. In realtà. Nelle prossime ore nuovi incontri potrebbero svelare nuovi scenari.