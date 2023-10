Lo striscione della discordia al pala “Dileo”: lettera aperta del presidente della Pallavolo Cerignola

Pubblichiamo di seguito e integralmente la lettera aperta del presidente della Pallavolo Cerignola, Matteo Russo, nella quale il massimo dirigente fucsia racconta della richiesta di rimozione dello striscione affisso su una delle pareti esterne del pala “Dileo” e di cui si è richiesta la rimozione da parte dell’Amministrazione comunale. Nelle righe, Russo racconta quanto la società che rappresenta ha svolto per rendere il palazzetto accogliente e consono in ragione delle proprie attività anche nel campionato nazionale di serie B2.

Chiedo scusa al Primo Cittadino, all’Assessore allo Sport e all’Amministrazione Comunale, tutta, per aver provato ad abbellire il PalaDileo, un luogo che sarebbe dovuto essere solo di sport. Chiedo scusa a tutti i Dirigenti e ai Collaboratori della Pallavolo Cerignola per averli coinvolti nell’arduo compito di rendere fruibili e accessibili i locali di una struttura pubblica abbandonata a sé stessa. In particolare, per aver pulito e sanificato gli spogliatoi, gli ingressi del pubblico e degli atleti, per aver effettuato il taglio delle erbacce, utile all’accesso dell’ambulanza e degli operatori di primo soccorso, e per aver rimosso, in parte, i rifiuti presenti dentro e fuori la struttura. Chiedo scusa agli Sponsor che hanno creduto alle mie promesse di realizzare un prodotto sportivo innovativo, bello, credibile, sostenibile, che mettesse al centro l’amore per questa città senza differenza alcuna. Chiedo scusa ai Tifosi e agli Appassionati tutti che sabato hanno gremito le tribune di un PalaDileo vestito a festa e hanno assistito ad uno spettacolo, come sempre, completamente gratuito. Chiedo scusa alle Famiglie di tutti i nostri tesserati che credono nei nostri valori e affidano a noi la crescita dei loro figli. Chiedo scusa ai Professionisti della pallavolo che, nonostante la cattiva reputazione della nostra città, hanno deciso di sposare il nostro progetto per difendere i nostri colori e portare in alto il nome di Cerignola. Chiedo scusa, infine, a tutti i Cerignolani, per aver apposto uno striscione all’ingresso del PalaDileo che augurasse il benvenuto a tutti, in quella che, fin dalla nostra fondazione nel 2013, è casa nostra. Detto tutto ciò, sono convinto che la fondamentale rimozione di questo contestato striscione, intimatami a poche ore dal nostro esordio in campionato e reiterata fino a qualche minuto fa, sarà il primo passo per l’immediata risoluzione di tutti i problemi che ormai da troppi mesi attanagliano lo storico Palazzetto dello Sport. Sono sicuro che questo mio auspicio rivolto al Primo Cittadino sortirà l’effetto che tutti gli sportivi, cerignolani e non, aspettano da tanto tempo: avere finalmente un Palazzetto dello Sport accogliente, pulito, efficiente. Ammetto di aver peccato in un eccesso d’amore che è stato frainteso come fosse un abuso, nonostante il nostro impegno quotidiano ad essere rispettosi dei regolamenti, delle convenzioni sottoscritte e nei pagamenti derivanti dalla partecipazione ad un avviso pubblico che ci ha visti primi in graduatoria e che ci consegna a tutti gli effetti la responsabilità di essere da esempio. Concludo questa mia lettera condividendo con tutti una profonda riflessione: amo lo sport, amo la mia città ma, inevitabilmente, qualcosa, da questa notte, è cambiata.