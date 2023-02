L’olio dell’azienda Cascavilla di Cerignola incanta gli inglesi

Oro, argento, monete, diamanti in grande quantità compongono il patrimonio della monarchia inglese. Giunto da terre lontane, ammaliava i reali e i nobili dell’epoca. Oggi l’oro che ammalia gli inglesi arriva sì da terre lontane, ma questa volta è contenuto in bottiglie, e le piante da cui è estratto sono accarezzate da venti di levante e di scirocco. L’oro liquido che sta ammaliando gli inglesi è il tesoro dei CASCAVILLA. L’azienda, fondata nel 1968, muove i primi passi dopo la Riforma Agraria degli anni ‘50, in seguito all’assegnazione al sig. Antonio Cascavilla di un piccolo podere nella provincia di Foggia. Mantenendo le tradizioni e un rapporto con la terra che predilige il biologico, nonno Antonio ha saputo portare, grazie anche all’aiuto della terza generazione, un prodotto d’eccellenza della Puglia al di fuori dei confini nazionali. Oggi l’Olio Cascavilla, con l’aiuto di The Secret Sanctum, è distribuito in America e in tutta Europa.

L’Olio Extravergine di Oliva Biologico Cascavilla, prodotto con olive 100% italiane, nonostante la Brexit che osteggia i prodotti che arrivano dal di fuori dei suoi confini, il 16 e il 17 aprile stupirà i britannici partecipando alla Natural & Organic Products Europe di Londra, in cui è stato fortemente voluto e dove saranno presenti tutte le novità del biologico internazionale. The Secret Sanctum inoltre farà concorrere Cascavilla al prestigioso Innovation Award britannico e ai contest organizzati dalle note insegne Holland & Barrett, Boots e Whool Foods. Natural & Organic Products Europe rappresenta il punto di riferimento per i prodotti biologici, vegani, naturali, gluten-free con oltre 1000 espositori rigidamente selezionati e circa 11.000 buyers internazionali. Considerate le opportunità offerte da Oltre Manica nel settore del biologico/vegano e l’estrema sensibilità del consumatore britannico verso le produzioni naturali non ci resta che fare un plauso all’Azienda Agricola Cascavilla e restare in attesa di un successo quasi annunciato. Non vediamo l’ora che l’oro liquido Cascavilla impreziosisca i piatti degli inglesi e di sua Maestà.