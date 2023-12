L’Opera protagonista del terzo appuntamento della rassegna del “Mercadante” di Cerignola

La stagione del teatro Mercadante, organizzata dal Comune di Cerignola in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese, dedica una serata all’opera. Il terzo appuntamento del cartellone è con lo spettacolo “Un bel dì vedremo. La tragedia di Cio Cio San”, tratto dalla “Madame Butterfly” di Giacomo Puccini, sabato 16 dicembre alle ore 21,00 sul palco del “Roma, teatro, cinema e…”. Ispirato ad un reale fatto di cronaca, il racconto letterario di Long John Luther, ambientato nella città portuale di Nagasaki, racconta il dramma vissuto da una giovane geisha adolescente, Cio Cio San, innamorata ma venduta come sposa a Pinkerton, un ufficiale della Marina Americana. La ragazza, soprannominata Madama Butterfly, si contraddistingue per la sua fragile bellezza ed ignora che per l’uomo questo matrimonio è soltanto un gioco. Ad interpretare Cio Cio San è il soprano Libera Granatiero, che con l’orchestra diretta da Benedetto Montebello, eleverà con la sua voce quella fede nell’amore che rende quest’opera toccante. Il ruolo di Pinkerton è affidato al tenore Leonardo Gramegna, con l’importante contributo di Emilio Marcucci (baritono), Michela Iallorenzi (mezzosoprano) e Ma Jumeng. Tutti cantanti lirici affermati che hanno calcato palcoscenici di grande rilievo. La voce recitante è quella Simona Ianigro. A rendere il tutto più suggestivo ci penseranno le scene di Giuseppe Grasso e i costumi della Sartoria Shangrillà di Foggia con lo spettacolo di luci firmato da Massimo Russo.

Il terzo appuntamento della stagione teatrale del teatro Mercadante arriva una settimana dopo il toccante spettacolo offerto da Giorgio Colangeli e Mariano Rigillo, protagonisti de “I due Papi”. Un appuntamento per chiudere al meglio un 2023 ricco di emozioni e cultura del teatro Mercadante sempre nel segno dell’inclusività.