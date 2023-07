L’opposto Maria Grazia Simeone ritorna alla Pallavolo Cerignola

La Mandwinery Pallavolo Cerignola SSD ARL comunica di essersi assicurata, per la stagione 2023-2024, le prestazioni dell’opposto campano Maria Grazia Simeone. Nativa di Pozzuoli, classe 1997, torna a vestire la maglia delle fucsia dopo l’esperienza della stagione 2019-2020, successivamente bloccata per via del Covid. Nelle ultime tre stagioni, ha vestito le divise della Pallavolo Nemesi (B1), della Volare Benevento (B2) e della Pallavolo Pozzuoli (B2), dando sempre il suo prezioso contributo sul campo. “Cerignola è una piazza a me cara visto che ho trascorso una stagione che porto ancora nel cuore, interrotta purtroppo dalla pandemia da Covid. Probabilmente anche per questo ho sentito l’esigenza di tornare qui e concludere quello che all’epoca non ci fu possibile raggiungere. La società ha le idee chiare e gli obiettivi sono gli stessi per tutti coloro che hanno sposato il progetto. Ricordo perfettamente il calore dei tifosi, l’accoglienza che riservano alle atlete è straordinaria, per cui non vedo l’ora di tornare al Paladileo e urlare con loro “ama veng!”.