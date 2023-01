L’ultimo saluto… «sarai sempre con noi»

Cerignola ha dato l’ultimo saluto al bambino di 8 anni deceduto lo scorso 13 gennaio. Nel pomeriggio di oggi, nella Chiesa di San Domenico sul Piano delle Fosse, i funerali. Gremita la chiesa, presenti i compagni di classe, i docenti e la dirigente del comprensivo “Carducci-Paolillo” di Cerignola, dove il piccolo frequentava la classe terza.

«Questa vicenda che ci strazia il cuore, che è ingiusta – ha detto Don Giuseppe Ciarciello – ci insegna un fatto: che noi non ci apparteniamo. Niente è nostro, soprattutto la vita. Ci viene data e poi la restituiamo. La vita non dipende dalla quantità. Puoi vivere poco e amare tanto. Puoi vivere tanto e non amare. Oggi soffriamo ma ringraziamo il piccolo Salvatore per quello che ci ha dato e per quello che continuerà ad insegnarci». «Oggi c’è un banco vuoto – ha detto la docente della classe dove frequentava l’alunno -. Ora sei del signore, possa egli dare a ognuno di noi, straziati dal dolore, la pace». Anche l’Audace Cerignola ha donato la propria maglietta autografata. All’uscita dalla chiesa il volo di palloncini bianchi, un lungo applauso e fuochi d’artificio.

Questo slideshow richiede JavaScript.